Rafael Amargo ha despedido a su padre este fin de semana, un hombre a quien estaba profundamente unido. Después de un período complicado con serios problemas de salud, finalmente ha dicho adiós a su referente en una vigilia que se ha celebrado en la más estricta intimidad. El bailarín, que ha ocupado muchos titulares en los últimos años por su encarcelamiento, ha querido dedicarle unas palabras muy emotivas en su perfil de Instagram. Los fans se han volcado en él y han llenado la publicación de mensajes de consuelo, unos ánimos que agradecerá en un momento familiar tan complicado.
En su perfil de Instagram, ha compartido una foto que muestra cómo agarraba la mano de su padre en estos últimos momentos de su vida. Y es que, precisamente esas manos, le demostraron que quedaba poco: “Y me apretaste la mano más fuerte que yo a ti… Entendí, solo en ese gesto, que eras mi padre a quien respeto y que estabas presente en el amor, que nuestra complicidad en solo ese apretón de manos era un pacto”. Una familia unida y un padre presente a quien echará mucho de menos: “Lo que tú me has querido y lo que yo te he querido a ti, pocas personas lo han experimentado”. El padre nunca le dijo “no” y le gusta recordar que siempre se lo han contado todo.
Rafael Amargo y el peor momento que ha vivido con su padre
¿El peor momento que han vivido? Cuando acusaron a Rafael Amargo de traficar con drogas y liderar una banda criminal. Lo llegaron a encarcelar unos cuantos meses, hasta que lo dejaron en libertad porque no pudieron demostrarlo. “Estuve injustamente privado de libertad y tú también te privaste de todo”, le aplaude. “Te mataron esos criminales, lo sé, con golpes bajos, miserables. Ni ir tranquilo a la quimio te dejaron. ¿Y hablan de censura? Y tú, una lágrima, yo sin querer verlo y adelante…”, ha escrito en este post tan personal.
Y es que Rafael Amargo recuerda momentos especialmente duros: “Tú y yo, los que perdíamos y los más perjudicados, mientras veíamos aquella cosa tan triste y tan mal hecha”. El padre siempre se estaba preocupando por él, por lo que dice, pero él intentaba calmarlo: “Siempre te adelantabas y me ahorrabas fatiga, dolor o vergüenza ajena. Además, de tu nobleza y tu clase”. ¿Otro detalle que le ha agradecido? Que, en los últimos cinco años, cada día le enviara un mensaje de “buenos días, hijo” y “buenas noches, hijo”. Cada día, sin falta: “Tardé casi un año en darme cuenta de que lo hacías cada día. ¿Qué padre hace eso? Pues diariamente durante cinco años”.
“Me quedo sin papel y se agota este espacio. Y tú, Antoñita? Aquí ya sí que me rompo y prefiero incluso irme yo antes…”, deja ir en un escrito que demuestra cómo está de roto ahora que ha perdido a una persona tan importante para él.