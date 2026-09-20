Paco León ha sido, sin lugar a dudas, una de las caras más populares que dejó Aída. La serie, que se mantuvo en antena durante una década, convirtió a sus protagonistas en estrellas. Y él, que daba vida a Luisma, experimentó de primera mano qué significa pasar de ser conocido a ser reconocido prácticamente en todas partes.

La ficción fue muy exitosa, lo que llenó sus bolsillos, pero también le trajo problemas en lo que supone la cara menos amable para un actor. La popularidad le llegó de manera repentina y, en un momento determinado, la presión de no poder caminar tranquilamente por la calle le hizo sufrir. No supo gestionarlo bien y se vio forzado a irse a vivir fuera una temporada. ¿Su destino? Pues, curiosamente, Nueva York, donde encontró el anonimato que tanto echaba de menos.

En una conversación con el pódcast Ac2ality, Paco León ha recordado aquella etapa y ha explicado que fue a la ciudad norteamericana para alejarse de la exposición que sufría en España. El cambio fue radical, claro, y le sirvió para darse cuenta de que en realidad echaba de menos, de alguna manera, ser reconocido: «Me fui a Nueva York para quitarme un poco de encima la exposición de la fama de aquí. Pero, de repente, salía a la calle y me daba cuenta de que allí me aburría y que nadie me miraba«, ha recordado.

“La gente no te mira en Nueva York”, explicaba, una sensación extraña… pero que le gustó mucho. De hecho, tiene claro que le gustaría volver a ser anónimo: «Lo tengo claro, ojalá pudiera elegir de verdad entre ser famoso y ser anónimo porque elegiría que nadie me conociera”.

Paco León no ha gestionado bien siempre el tema de la fama | Europa Press

Luisma, el papel más importante de Paco León

El fenómeno Aída continúa muy presente en la vida de Paco León. De hecho, asegura que diez años después del final de la serie todavía lo detienen en la calle y le dicen “Luisma”. En Vanity Fair, el intérprete confiesa cómo vivió el día del casting: “Fue una de las pocas ocasiones en que, cuando leí las dos líneas, tuve claro que ese papel era para mí. Fue un auténtico flechazo”.

A él le “alivió”, en cierta manera, que se terminara la serie después de tantos años porque había sido mucho trabajo durante muchos años. Y prueba de ello, que muy pronto comenzó a probar suerte como director para pasar a la parte de detrás de las cámaras. Este mismo año, de hecho, ha vuelto a ponerse detrás de las cámaras para dirigir Aída y vuelta, la película que recupera el universo de la mítica serie y reúne nuevamente a buena parte de su reparto.