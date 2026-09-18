Joan Manuel Serrat se ha convertido en bisabuelo ahora que Luna, la actriz y cantante más mayor de sus nietas, ha sido madre de gemelas. El icónico cantautor catalán ha comenzado esta nueva etapa familiar con una felicidad inmensa y, a los 82 años, no ve la hora de viajar hasta Madrid para conocerlas. Casi dos meses después de su nacimiento, los periodistas le han interrogado para descubrir cómo es eso de ser bisabuelo y para saber si ya ha podido conocer a las niñas.

En unas declaraciones a la revista Diez Minutos, confiesa que aún no las ha tenido en brazos pero que lo hará en breve porque tiene pendiente viajar hasta allí. Así lo ha dicho en la alfombra roja del documental de su gran amigo, Carles Rexach, donde ha hecho una excepción y ha concedido declaraciones a los medios de comunicación.

“No es que aún sea pronto, es que me toca ya ir a conocerlas”, ha reconocido. Sí que le han estado enviando fotografías de las gemelas, así que al menos ha podido ponerles cara: “Hoy en día, los conoces desde el momento en que nacen, prácticamente, con la tecnología que hay”. Ellas aún son muy pequeñas para viajar hasta Barcelona, así que será él quien haga el desplazamiento: “Iré yo, como corresponde”.

¿Qué opina Joan Manuel Serrat de la relación de la nieta con un exjugador del Real Madrid?

Luna Serrat ha sido madre por primera vez con Dani Ceballos, el jugador del Betis que se hizo famoso en el Real Madrid después de seis temporadas en el equipo titular. Ahora, por primera vez, Joan Manuel Serrat ha revelado qué pensó cuando la nieta le dijo que se había enamorado de un futbolista del equipo rival… él que es tan y tan del Barça.

Bueno, tampoco ha querido mojarse mucho para no generar mal rollo en el siguiente encuentro familiar: “Mi nieta está con un jugador del Betis. Sí que fue jugador del Real Madrid y de otros equipos… Bueno, es un profesional”. “Me quedo con que es la pareja de mi nieta y que son muy felices”, ha dicho entre risas.

Luna Serrat publica las primeras fotos de las niñas | Instagram

Como nota curiosa de este nacimiento, que ha ampliado la familia Serrat por partida doble, podemos destacar que aún no se han hecho públicos los nombres de las niñas. Luna, la madre, ha dejado claro que hará lo imposible por proteger su intimidad al máximo: “Me cuesta decir públicamente sus nombres o enseñar su habitación en Instagram. Y sé que no es racional, pero es el instinto de protección que siento… un instinto de protección que no esperaba sentir con tanta intensidad”, ha confesado. El único detalle que han compartido con los seguidores? Las iniciales de las pequeñas, que el nombre de una comienza con L y, el de la otra, por M.

Todas las fotografías que publica con ellas son sin que se vean sus caras, para evitar que las reconozcan, así que es probable que hagan lo mismo con las imágenes del primer día que conozcan a su bisabuelo. Eso, si es que decide compartir alguna instantánea de ese momento; porque también podría guardárselo para su intimidad. Sea como sea, una buena noticia para la familia de uno de los cantautores más importantes del país.