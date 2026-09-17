Shakira ofrecerá 12 conciertos en Madrid en una gira histórica para la cual ha mandado construir un estadio que se encontrará en un espacio de 150.000 metros cuadrados, el cual también contará con una oferta cultural tremenda. Recibida como una auténtica estrella en el aeropuerto, la colombiana se ha mostrado “muy emocionada” en su regreso a España: “Aquí pasé los momentos más importantes de mi vida y, cuando me fui, los más duros porque tuve que reconstruirme como mujer, como madre y como artista”.

Muchos se han preguntado dónde dormirá a lo largo de este mes y el medio Informalia ha podido descubrir su secreto. ¿Dónde descansará entre actuación y actuación? Pues nada más y nada menos que en un hotel sumamente lujoso que cuesta una barbaridad de dinero, 20.000 € la noche. El hotel The Madrid Edition será el refugio de Shakira durante su residencia en Madrid, un complejo de cinco estrellas muy céntrico que ofrece un ático dúplex espectacular de 162 metros cuadrados.

Decenas de fans acudieron al aeropuerto para recibir a Shakira | Europa Press

Todas las fotos del hotel que ha escogido Shakira para el mes en Madrid

Esta que ha elegido Shakira es la habitación más cotizada del complejo, con dos pisos, dos habitaciones suite, un vestidor inmenso, comedor, cocina y una decoración exquisita. Que tenga una terraza grande con piscina privada es un punto añadido, está claro. Con servicio de limpieza y un mayordomo disponible las 24 horas al día, queda claro que aquí todos estarán pendientes de qué necesita y cómo pueden ayudarla.

Entre las cualidades de las que dispone el hotel, destacan que tengan cinco espacios gastronómicos con dos restaurantes exclusivos, un bar de cócteles o un otro bar en la piscina. Además, cuentan con un gimnasio de última generación y, evidentemente, también con un spa.

Shakira no pasará mucho tiempo ahí, tampoco, teniendo en cuenta que tendrá que ensayar mucho, reunirse con los fans y pasearse por el inmenso complejo que se ha mandado construir. Ha viajado hasta la capital española con sus hijos, Milan y Sasha, que es probable que se encuentren de lo más cómodos entre tanto lujo.

El desembarco de Shakira en Madrid está previsto que movilice a más de 650.000 personas, que estarán invitados a un gran espacio que ofrecerá música, gastronomía, literatura y toda una serie de ofertas de ocio que llevarán la cultura colombiana hasta el centro. La misma cantante lo ha comentado en un vídeo que ha compartido en Instagram: “He venido acompañada de 150 personas de Barranquilla, mi pueblo natal, para poder traer con nosotros el Carnaval”.

Un huracán Shakira que ha llegado dispuesta a revolucionar la ciudad.