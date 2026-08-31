Ana Mena y Oscar Casas dejaron a los fans muy sorprendidos cuando anunciaron que se separaban después de dos años juntos. Parecían la típica pareja indestructible, pero la incompatibilidad de agendas lo hacía todo muy difícil. ¿Lo que tampoco esperaba nadie? Que ella aprovechara este desamor para hacer caja. Da la impresión de que Shakira ha creado escuela, teniendo en cuenta que otra cantante se ha sumado a la tendencia de criticar a su ex en una canción.

Ahora que ha terminado su gira, está centrada en la composición de nuevos temas que llenarán un disco lleno de sentimiento. Ella misma ha sido la encargada de anunciar sus planes, que seguramente no dejarán muy bien al actor y hermano de Mario Casas: «Cómo me duele… me duele, duele y no he podido«. En una entrevista a GQ, ha dejado claro que será su disco «más personal»: «Creo que sorprenderá, no me apetece cortarme ni suavizar según qué cosas. Quiero hablar de una manera más explícita».

Ruptura, desamor y herida. Todo esto y más encontrarán los fans de Ana Mena en un proyecto que beberá de todo lo que ha sentido durante la separación de su pareja. Ellos, que se enamoraron en un rodaje, decidieron emprender caminos separados sin ninguna guerra pública y tampoco ningún reproche en público. Sus amigos se apresuraron a asegurar que no había habido terceras personas implicadas y parecía que todo había terminado de manera amistosa. Con las nuevas canciones, que verán la luz pronto, descubriremos más detalles del final de una historia que llamará la atención a los fans… o, al menos, a las revistas del corazón.

Ana Mena y Oscar Casas rompen después de dos años de relación | Antena 3

¿Cómo han terminado las cosas entre Ana Mena y Oscar Casas?

Ana Mena ha decidido hacer algo similar a lo que hizo Shakira cuando se separó de Gerard Piqué, desahogarse en unas letras personales que ayudan en el proceso de duelo: «Ojalá poder publicar todo el audio. Este álbum está siendo un sueño, no puedo esperar para enseñároslo todo», ha avanzado en su perfil de Instagram. La primera melodía, esta sobre su dolor, ha sido solo un primer adelanto de una caja de Pandora que se abrirá pronto.

No se sabe cuándo publicará este proyecto, pero los expertos indican que parece que llegará a principios de 2027. No se sabe el título, tampoco, solo que lo ha compuesto en los estudios de Londres en los que ha estado inmersa estas últimas semanas.

Ana Mena y Oscar Casas protagonizan la primera portada juntos | Europa Press

Oscar Casas ha hablado bien de ella en público también después de la ruptura, cuando le preguntaron cómo era que aún le daba like a las fotografías que publica su expareja. Él lo tuvo claro: «La quiero muchísimo, faltaría más, Dios mío«. Ya veremos si continúa con tanto cariño hacia ella después de la publicación de estas canciones sobre la ruptura.