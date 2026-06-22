Ana Mena y Oscar Casas sorprendieron mucho cuando confirmaron que habían iniciado una historia de amor, hasta el punto que revolucionaron todas las revistas del corazón y los paparazzi iban locos persiguiéndolos. Sin embargo, lo que realmente ha sido inesperado es que se acabe de filtrar a la prensa que han decidido separarse. Formaban una de las parejas de moda, por lo que esta ruptura ha sido un jarro de agua fría para los fans de la actriz y el cantante.
Siempre que sale a la luz una ruptura así, los periodistas hacen lo imposible por descubrir qué motivos se esconden detrás de esta decisión. En este caso, ha sido el presentador e influencer Javi Hoyos quien ha podido compartir todos los detalles. Fuentes cercanas a la ya expareja le confirman que han iniciado caminos separados “de mutuo acuerdo”.
Los más curiosos quedarán decepcionados, ya que esta no es la típica ruptura dramática por infidelidades o algún engaño. Dicen que no ha habido ninguna infidelidad y que el motivo no tiene nada que ver con una tercera persona. A pesar de la separación, Ana Mena y Oscar Casas continúan en contacto y están intactos “el cariño, respeto y admiración” que sienten el uno por el otro: “Todo se ha producido en buenos términos”, confirman al medio Vanitatis.
La última entrevista conjunta de Ana Mena y Oscar Casas no hacía pensar en ruptura
Fue el pasado enero cuando Ana Mena y Oscar Casas aparecieron, juntos, en una entrevista en televisión que no hacía pensar -ni siquiera intuir- que podrían romper pronto. La pareja se mostraba muy cómplice y enamorada, una buena situación que han dejado atrás para sorpresa. El actor tiene una agenda muy ajustada y debe viajar con frecuencia, lo que ella ahora también está haciendo porque se encuentra inmersa en una gira de verano.
Aseguran, amigos que tienen en común, que se han dado cuenta de que esta incompatibilidad de agendas estaba haciendo prácticamente imposible que pudieran pasar tiempo juntos: «Querían tiempo de calidad y esto se ha complicado en los últimos meses por culpa de sus compromisos profesionales«. Este ha sido el detonante más fuerte, según dicen: «Los tiempos en común se han ido reduciendo casi al mínimo a pesar de los esfuerzos que han hecho».
De momento, esto es todo lo que se ha filtrado a la prensa pero es probable que se acaben sabiendo más cosas ahora que se ha confirmado una ruptura de la que ellos aún no han podido hablar directamente. El tiempo dirá si acaba siendo una separación definitiva o solo temporal.