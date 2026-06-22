Ana Mena i Oscar Casas van sorprendre molt quan van confirmar que havien iniciat una història d’amor, fins al punt que van revolucionar totes les revistes del cor i els paparazzi anaven bojos perseguint-los. Ara bé, el que ha estat realment inesperat ha estat que s’acabi de filtrar a la premsa que han decidit separar-se. Formaven una de les parelles de moda, per la qual cosa aquesta ruptura ha estat un gerro d’aigua freda per als fans de l’actriu i el cantant.
Sempre que surt a la llum una ruptura així, els periodistes fan l’impossible per descobrir quins motius s’amaguen darrere d’aquesta decisió. En aquest cas, ha estat el presentador i influencer Javi Hoyos qui ha pogut compartir tots els detalls. Fonts properes a la ja exparella li confirmen que han iniciat camina separats “de mutu acord”.
Els més tafaners quedaran decebuts, ja que aquesta no és la típica ruptura dramàtica per banyes o algun engany. Diuen que no hi ha hagut cap infidelitat i que el motiu no té res a veure amb una tercera persona. Malgrat la separació, Ana Mena i Oscar Casas continuen en contacte i estan intactes “l’estima, respecte i admiració” que senten l’un per l’altre: “Tot s’ha produït en bons termes”, confirmen al mitjà Vanitatis.
L’última entrevista conjunta d’Ana Mena i Oscar Casas no feia pensar en ruptura
Era el passat gener quan Ana Mena i Oscar Casas apareixien, junts, en una entrevista a televisió que no feia pensar -ni tan sols intuir- que podrien trencar aviat. La parella es mostrava molt còmplice i enamorada, una situació bona que han deixat enrere per sorpresa. L’actor té una agenda molt ajustada i ha de viatjar amb freqüència, el que ella ara també està fent perquè es troba immersa en una gira d’estiu.
Asseguren, amics que tenen en comú, que s’han adonat que aquesta incompatibilitat d’agendes estava fent pràcticament impossible que poguessin passar temps junts: “Volien temps de qualitat i això s’ha complicat els últims mesos per culpa dels seus compromisos professionals“. Aquest ha estat el detonant més fort, pel que diuen: “Els temps en comú s’han anat reduint gairebé al mínim malgrat els esforços que han fet”.
De moment, això és tot el que s’ha filtrat a la premsa però és probable que s’acabin sabent més coses ara que s’ha confirmat una ruptura de la que ells encara no han pogut parlar-ne directament. El temps dirà si acaba sent una separació definitiva o només temporal.