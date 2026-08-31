Ana Mena i Oscar Casas van deixar els fans molt sorpresos quan van anunciar que se separaven després de dos anys junts. Semblaven la típica parella indestructible, però la incompatibilitat d’agendes ho feien tot molt difícil. El que tampoc no s’esperava ningú? Que ella aprofités aquest desamor per fer caixa. Fa pinta que Shakira ha creat escola, tenint en compte que una altra cantant s’ha sumat a la tendència de criticar el seu ex en una cançó.
Ara que ha acabat la seva gira, està centrada en la composició de nous temes que farciran un disc ple de sentiment. Ella mateixa ha estat l’encarregada d’anunciar els seus plans, que segurament no deixaran gaire bé l’actor i germà de Mario Casas: “Com em fa mal… em fa mal, fa mal i no he pogut“. En una entrevista a GQ, ha deixat clar que serà el seu disc “més personal”: “Crec que sorprendrà, no em ve de gust tallar-me ni suavitzar segons quines coses. Vull parlar d’una manera més explícita”.
Ruptura, desamor i ferida. Tot això i més trobaran els fans d’Ana Mena en un projecte que beurà de tot el que ha sentit durant la separació de la seva parella. Ells que van enamorar-se en un rodatge, van decidir emprendre camins separats sense cap guerra pública i tampoc cap retret en públic. Els seus amics van córrer a assegurar que no hi havia hagut terceres persones implicades i semblava que tot havia acabat de manera amistosa. Amb les noves cançons, que veuran la llum aviat, descobrirem més detalls del final d’una història que cridarà l’atenció als fans… o, si més no, a les revistes del cor.
Com han acabat les coses entre Ana Mena i Oscar Casas?
Ana Mena ha decidit fer una cosa similar a la que va fer Shakira quan va separar-se de Gerard Piqué, desfogar-se en unes lletres personals que ajuda en el procés de dol: “Tant de bo poder publicar tot l’àudio. Aquest àlbum està sent un somni, no puc esperar per ensenyar-vos-ho tot”, ha avançat en el seu perfil d’Instagram. La primera melodia, aquesta sobre el seu mal, ha estat només un primer tastet d’una caixa de Pandora que s’obrirà aviat.
No se sap quan publicarà aquest projecte, però els experts indiquen que fa pinta que arribarà a principis del 2027. No se sap el títol, tampoc, només que l’ha compost en els estudis de Londres en els que ha estat immersa aquestes últimes setmanes.
Oscar Casas ha parlat bé d’ella en públic també després de la ruptura, quan van preguntar-li com era que encara feia like a les fotografies que publica la seva exparella. Ell ho va tenir clar: “L’estimo moltíssim, faltaria més, Déu meu“. Ja veurem si continua amb tanta estima cap a ella després de la publicació d’aquestes cançons sobre la ruptura.