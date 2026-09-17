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On s’allotja Shakira a Madrid? Hotel luxós per 20.000 € la nit
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
17/09/2026 15:14

Shakira oferirà 12 concerts a Madrid en una gira històrica per a la qual ha fet construir un estadi que es trobarà en un espai de 150.000 metres quadrats, el que també comptarà amb una oferta cultura tremenda. Rebuda com una autèntica estrella a l’aeroport, la colombiana s’ha mostrat “molt emocionada” en el seu retorn a Espanya: “Aquí vaig passar els moments més importants de la meva vida i, quan vaig marxar, els més durs perquè vaig haver de reconstruir-me com a dona, com a mare i com a artista”.

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Molts s’han preguntat on dormirà al llarg d’aquest mes i el mitjà Informalia ha pogut descobrir el seu secret. On descansarà entre actuació i actuació? Doncs ni més ni menys que a un hotel summament luxós que costa una barbaritat de diners, 20.000 € la nit. L’hotel The Madrid Edition serà el refugi de Shakira durant la seva residència a Madrid, un complex de cinc estrelles molt cèntric que ofereix un àtic dúplex espectacular de 162 metres quadrats.

Desenes de fans van acudir a l'aeroport per rebre Shakira - Europa Press
Desenes de fans van acudir a l’aeroport per rebre Shakira | Europa Press

Totes les fotos de l’hotel que ha escollit Shakira per al mes a Madrid

Aquesta que ha triat Shakira és l’habitació més cotitzada del complex, amb dos pisos, dues habitacions suite, un vestidor immens, menjador, cuina i una decoració exquisida. Que tingui una terrassa gran amb piscina privada és un punt afegit, està clar. Amb servei de neteja i un majordom disponible les 24 hores al dia, queda clar que aquí tothom estarà pendent de què necessita i com poden ajudar-la

Entre les qualitats de les que disposa l’hotel, destaquen que tinguin cinc espais gastronòmics amb dos restaurants exclusius, un bar de còctels o un altre bar a la piscina. A més a més, compten amb un gimnàs d’última generació i, evidentment, també d’un spa.

Shakira no hi passarà massa temps, tampoc, tenint en compte que haurà d’assajar molt, reunir-se amb els fans i passejar-se per l’immens complex que s’ha fet construir. Ha viatjat fins a la capital espanyola amb els seus fills, el Milan i el Sasha, que és probable que es trobin d’allò més còmodes entre tant i tant luxe.

El desembarcament de Shakira a Madrid està previst que mobilitzi més de 650.000 persones, que estaran convidats a un gran espai que oferirà música, gastronomia, literatura i tot un seguit d’ofertes d’oci que portaran la cultura colombiana fins al centre. La mateixa cantant ho ha comentat en un vídeo que ha compartit a Instagram: “He vingut acompanyada de 150 persones de Barranquilla, el meu poble natal, per poder portar amb nosaltres el Carnaval”. 

Un huracà Shakira que ha arribat disposada a revolucionar la ciutat.

Shakira

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