Mercè Arànega és un dels noms propis del teatre català, una actriu més que consolidada amb l’agenda plena de projectes als seus 69 anys. A finals de setembre estrenarà El Cadell al Teatre Nacional de Catalunya i, al novembre, arribarà El Niu a la Sala Villaroel. Ara bé, aquests són només dos dels molts títols que té sobre la taula… i els que ha rebutjat per incompatibilitat d’horaris. La intèrpret és d’aquestes que va dient que sí a totes les ofertes, fins que arriba un punt que s’adona que no li donen les hores: “L’any vinent no, però el 2028 intentaré esponjar-ho una mica per, almenys, poder fer un viatge de l’Imserso que no tinc temps i ja em toca“, ha dit divertida en unes declaracions a El matí de Ràdio 4.
Quin és el seu secret per arribar als 70 anys amb tanta energia? Doncs, pel que diu, estar tan activa l’ajuda: “Aixecar-te d’hora, anar al gimnàs, córrer a tot arreu… estar actiu i, també, guardar-te estones per viure’t“. En aquesta entrevista, Mercè Arànega ha recordat el mal moment de feina -i econòmic- que van travessar en la pandèmia quan van deixar d’actuar i de cobrar. El seu pitjor moment, però, recorda que va arribar quan tenia 50-i-pocs anys: “És aquell moment en què les dones comencem a ser invisibles”. I és que, malgrat que la situació està canviant, encara costa trobar personatges femenins potents a partir d’aquesta edat: “Veus molts homes de 60 que interpreten directors d’hospital, per exemple, però nosaltres em de cuidadores, de la tieta o l’àvia de torn… Doncs a aquesta edat no cal que et pintin com una iaiona“.
Les confessions més íntimes de Mercè Arànega
Mercè Arànega, sempre sense filtres a la llengua, no té plataformes ni xarxes perquè troba que “embruten” molt. Sempre comparteix les seves opinions obertament, de la mateixa manera que també ha parlat de la seva vida sentimental. Ara fa anys que no té parella, diu, un amor al que no tanca la porta… encara que és conscient que té poc temps i que sempre li ha costat mantenir relacions duradores. De fet, en aquesta intervenció ha deixat anar una confessió molt curiosa: “No estic feta per tenir parella, mai he estat més de tres anys i mig amb ningú. No ho he aconseguit mai, que les parelles em durin… he estat més promíscua i ara ja no ho faré, que ja ens moriríem“.
“No et diré quantes parelles he tingut perquè no cal ara tampoc fer un repàs a la meva vida íntima“, ha deixat anar entre riures. Ara li fa una mica de “mandra” pensar en tenir parella, però tampoc no és d’aquelles que diu que ja li estigui bé estar sola: “Moltes vegades penso que m’agradaria estar acompanyada, però m’he fet tant als meus horaris, a les meves coses, a entrar i sortir quan em dona la gana… Em faria mandra haver de donar explicacions, però suposo que si l’amor és molt bèstia doncs aquestes coses passen per sobre”.
Mercè Arànega no s’ha casat mai i tampoc no ha tingut fills, dues decisions de les que no es penedeix el més mínim: “La vida es va donant així, no em penedeixo perquè només pots penedir-te de les coses que sí que has fet. Les coses van així”. Una entrevista sincera que agradarà els seus fans.