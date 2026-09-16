Comença el darrer combat als òrgans jurisdiccionals espanyols arran de l’aplicació, o més aviat de la inaplicació de la llei d’amnistia. El Tribunal Constitucional ha confirmat aquest migdia que ha incorporat a l’ordre del dia del plenari de la setmana vinent l’estudi dels recursos d’emparament de l’exconseller de Presidència durant el Primer d’Octubre i actual secretari general de Junts, Jordi Turull.
En concret, ha estipulat com afer de “primera deliberació” el recurs de Turull per la inaplicació de l’amnistia per part del Tribunal Suprem. Una decisió de la magistratura en entendre que el delicte de malversació, pel qual roman inhabilitat el líder juntaire, no entrava dins l’objecte de delictes amnistiables. El recurs té un doble vessant, per una banda, l’aixecament cautelar de la inhabilitació mentre s’acaba la deliberació, i, per altra banda, la vulneració dels drets fonamentals per la inaplicació de la llei de l’oblit penal per l’independentisme.
Canvi de ponent
Ara bé, aquesta primera deliberació acabarà ràpidament perquè el ponent de la sentència, el magistrat català José María Macías, apartat del recurs d’inconstitucionalitat contra la llei a través de la recusació per la seva furibunda oposició al text, ha decidit un veredicte de desestimació. Un criteri que no comparteix la majoria progressista del Tribunal Constitucional. Per això, el president de l’alta magistratura, Cándido Conde Pumpido, ordenarà canviar el ponent per elaborar una resolució concordant amb l’opinió i el raonament majoritari del Tribunal.
De fet, una decisió més sobre l’amnistia que mostrarà la divisió del Constitucional entre els dos blocs. Això implicarà, un nou redactat i una nova deliberació del recurs que podria allargar la decisió fins al mes de novembre. Un cop el recurs de Turull es decideixi la resta de recursos cauran com fitxes de dominó de la mateixa manera que va passar amb els recursos d’inconstitucionalitat interposats per les autonomies dirigides pel PP.