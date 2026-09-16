Comienza el último combate en los órganos jurisdiccionales españoles a raíz de la aplicación, o más bien de la inaplicación de la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional ha confirmado este mediodía que ha incorporado en el orden del día del plenario de la próxima semana el estudio de los recursos de amparo del exconsejero de Presidencia durante el Primero de Octubre y actual secretario general de Junts, Jordi Turull.

En concreto, ha estipulado como asunto de «primera deliberación» el recurso de Turull por la inaplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo. Una decisión de la magistratura al entender que el delito de malversación, por el cual permanece inhabilitado el líder de Junts, no entraba dentro del objeto de delitos amnistiables. El recurso tiene un doble enfoque, por un lado, el levantamiento cautelar de la inhabilitación mientras se termina la deliberación, y, por otro lado, la vulneración de los derechos fundamentales por la inaplicación de la ley del olvido penal por el independentismo.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en un acto público / ACN

Cambio de ponente

Ahora bien, esta primera deliberación terminará rápidamente porque el ponente de la sentencia, el magistrado catalán José María Macías, apartado del recurso de inconstitucionalidad contra la ley a través de la recusación por su furibunda oposición al texto, ha decidido un veredicto de desestimación. Un criterio que no comparte la mayoría progresista del Tribunal Constitucional. Por eso, el presidente de la alta magistratura, Cándido Conde Pumpido, ordenará cambiar el ponente para elaborar una resolución concordante con la opinión y el razonamiento mayoritario del Tribunal.

De hecho, una decisión más sobre la amnistía que mostrará la división del Constitucional entre los dos bloques. Esto implicará, un nuevo redactado y una nueva deliberación del recurso que podría alargar la decisión hasta el mes de noviembre. Una vez el recurso de Turull se decida, el resto de recursos caerán como fichas de dominó de la misma manera que ocurrió con los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las autonomías dirigidas por el PP.