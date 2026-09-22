Sin sorpresas de última hora. Finalmente, el Tribunal Constitucional pospone la resolución del recurso de amparo de Jordi Turull por inaplicación de la amnistía por el desacuerdo del pleno con la opinión expresada por el ponente, José María Macías. Esta mañana, el ponente ha presentado y defendido su borrador de sentencia con el que desestimaba el recurso presentado por el secretario general de Junts ante la negativa del Tribunal Supremo de inaplicarle la ley de amnistía y mantener la inhabilitación por el delito de malversación. Un delito por el cual aún no se han amnistiado, además de Turull, ni Oriol Junqueras, ni Raül Romeva, ni Dolors Bassa, ni los miembros del exilio, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

No te lo puedes perder Turull califica la decisión del TC de «desautorización absoluta del Supremo»

De todos modos, el TC acabará estimando el recurso porque la mayoría del Tribunal se ha mostrado favorable a aplicarlo. El ponente, no obstante, que tenía la opción de renunciar a hacer la ponencia, ha preferido mantener la responsabilidad de dictarla añadiendo su voto particular. De esta manera, el siguiente recurso de amparo que analizará el primer pleno del mes de octubre, previsto para el día 6, será el de la exconsejera Dolors Bassa, que redacta el presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, quien ya ha podido percibir hoy oficialmente cuál es el sentir mayoritario de la alta magistratura constitucional. Así, el próximo magistrado Macías presentará una nueva ponencia de acuerdo con los criterios expresados por la mayoría del Pleno.

El nuevo magistrado del TC, José María Macías, toma posesión de su cargo / Europa Press

(Más información pronto)