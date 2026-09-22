El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, no ha ocultado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la ponencia que desestimaba su recurso de amparo por la inaplicación de la amnistía. De todas formas, el exconsejero de Presidencia no ha querido lanzar las campanas al vuelo aún, a la espera del texto completo del seis de octubre que, en principio, avalará la aplicación de la amnistía no solo para Turull, sino para la exconsejera Dolors Bassa, y de paso los condenados y procesados por malversación a raíz del juicio del Primero de Octubre.

«Es una desautorización absoluta del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo a los jueces que han querido hacer activismo político contra la ley», ha definido Turull en una rueda de prensa celebrada esta tarde en la sede nacional de la formación juntaire. «Es una enmienda a la totalidad al a por ellos«, ha añadido. De todas formas, ha remarcado que la decisión está «llegando muy tarde para muchas personas que sufren las consecuencias de la politización de gran parte de la cúpula del Poder Judicial».

«Yo haré como Santo Tomás, yo hasta que no vea al presidente Puigdemont paseando por Cataluña no lo podré asegurar», ha sentenciado. En este sentido, ha admitido que el Supremo tenga un as bajo la manga para dilatar la aplicación de la amnistía, como la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta línea, Turull ha recordado que el Tribunal Constitucional tiene medidas de presión si el Supremo desobedece tal como ha hecho con los independentistas, como el caso de los Síndicos del Primero de Octubre.

José Maria Macías y Cándido Conde Pumpido, en el acto de toma de posesión de Macías como miembro del Tribunal Constitucional / TC

De ponente a «auxiliar administrativo»

El líder de Junts ha subrayado que la ley de amnistía es una «enmienda a la totalidad de la represión del Estado al independentismo». «La decisión de hoy es un paso importante, pero aún quedan por hacer», ha señalado. De todas formas, ha insistido en la reticencia del TS para aplicar la amnistía recordando que Ana Ferrer, la magistrada del tribunal del Proceso que apoyó la amnistía describió los argumentos para justificar la inaplicación de «delirantes».

En esta línea ha criticado el gesto del ponente del borrador de la sentencia, el magistrado José María Macías, que se ha quedado la ponencia a pesar de que su posición ha sido rechazada. «Le pagamos el sueldo de magistrado y hará de auxiliar administrativo porque tendrá que escribir lo que opinan los demás», ha ironizado. Turull ha esquivado el debate de cómo sería un virtual regreso de los miembros del exilio a Cataluña en caso de que el TC avale su amnistía y el Supremo no ponga trabas.