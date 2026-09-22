El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, no ha amagat la seva satisfacció per la decisió del Tribunal Constitucional de tombar la ponència que desestimava el seu recurs d’emparament per la inaplicació de l’amnistia. De tota manera, l’exconseller de Presidència no ha volgut llançar les campanes al vol encara, a l’espera del text complet del sis d’octubre que, en principi, avalarà l’aplicació de l’amnistia no només per en Turull, sinó per l’exconsellera Dolors Bassa, i de retruc els condemnats i processats per malversació arran del judici del Primer d’Octubre.
“És una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional al Tribunal Suprem als jutges que han volgut fer activisme polític contra la llei”, ha definit Turull en una roda de premsa celebrada aquesta tarda a la seu nacional de la formació juntaire. “És una esmena a la totalitat a l’a por ellos“, ha afegit. De tota manera, ha remarcat que la decisió està “arribant molt tard per moltes persones que pateixen les conseqüències de la politització de gran part de la cúpula del Poder Judicial”.
“Jo faré com Sant Tomàs, jo fins que no vegi el president Puigdemont passejant per Catalunya no ho podré assegurar”, ha sentenciat. En aquest sentit, ha admès que el Suprem tingui un roc a la faixa per dilatar l’aplicació de l’amnistia, com ara la presentació d’una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En aquesta línia, Turull ha recordat que el Tribunal Constitucional té mesures de pressió si el Suprem desobeeix tal com ha fet amb els independentistes, com ara el cas dels Síndics del Primer d’Octubre.
De ponent a “auxiliar administratiu”
El líder de Junts ha subratllat que la llei d’amnistia és una “esmena a la totalitat de la repressió de l’Estat a l’independentisme”. “La decisió d’avui és un pas important, però encara en queden per fer”, ha apuntat. De tota manera, ha insistit en la recança del TS per aplicar l’amnistia tot recordant que Ana Ferrer, la magistrada del tribunal del Procés que va fer costat a l’amnistia va descriure els arguments per justificar la inaplicació de “delirants”.
En aquesta línia ha criticat el gest del ponent de l’esborrany de la sentència, el magistrat José María Macías, que s’ha quedat la ponència tot i que la seva posició ha estat tombada. “Li paguem el sou de magistrat i farà d’auxiliar administratiu perquè haurà d’escriure el que opinen els altres”, ha ironitzat. Turull ha esquivat el debat de com seria un virtual retorn dels membres de l’exili a Catalunya en cas que el TC avali la seva amnistia i el Suprem no hi posi traves.