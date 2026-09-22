Leire Martínez l’ha fet grossa amb l’última campanya publicitària que ha protagonitzat. La cantant, a qui molts coneixen per haver estat la substituta d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, va ser apartada del grup de males maneres i, des de llavors, ha lamentat públicament com l’han tractat. L’artista ha anat deixant diverses pinzellades sobre el seu enuig, en el que no havia volgut entrar massa. La sorpresa ha estat que hagi tingut un gest molt contundent contra ells en l’anunci d’una marca de petits electrodomèstics, una depiladora que arribarà a tot arreu perquè tothom està parlant d’aquest vídeo promocional.
En aquest spot publicitari, a la Leire se la veu estirada en un llit de llençols blancs mentre abraça el coixí. Amb els cabells sense recollir, els ulls tancats i una tauleta de nit de fusta al costat amb un got i una margarida a dins. La imatge recorda a alguna altra… la portada de Lo que te conté mientras te hacías la dormida, l’àlbum que va publicar La Oreja de Van Gogh el 2003. L’escenificació és més que evident, una picada d’ullet o una clatellada?
I el text que ha reproduït tampoc no és casual: “A vegades no tens clar com començar, però acabes aprenent a fer les coses a la teva manera… tu soleta i sense cap altra mà. Al final, es tracta de confiar en el procés i veure com reps els resultats a poc a poc”. I prossegueix: “Beneït moment en el que vaig decidir anar per lliure“. No content amb tot això, en el vídeo també veiem un ram de roses pansit que acaba canviant per clavells. Una altra referència a la poma podrida d’Amaia Montero i un dels seus grans èxits, Rosas? I quan tothom està amb la boca oberta pel seu atreviment, ella esclata: “De què us penseu que estava parlant?”.
Sobta molt que hagi acceptat gravar aquest espot maliciós contra el seu antic grup, ja que fa poques hores ha pronunciat unes declaracions totalment contradictòries. I és que, davant de la premsa, deia que hi ha coses que no farà “mai” perquè sap què genera. Això sí, deixa clar que veu les coses “igual que tothom”.
Què diuen de les clatellades de Leire Martínez cap a La Oreja de Van Gogh?
Com era d’esperar, la publicació del vídeo ha fet parlar molt i s’ha generat un debat en el post d’Instagram a favor i en contra de la idea. Hi ha hagut molts fans que han aplaudit que no s’hagi tallat, fins al punt que han demanat que pugin el sol a l’equip de màrqueting: “Magistral“. Consideren que és una “reina” i que està bé que hagi seguit l’exemple de Shakira.
Ara bé, la gran majoria de comentaris són crítics amb ella per la seva actitud. Li han demanat que ho “superi” i li han recriminat que continuï fent servir la Oreja per “continuar cobrant“: “No parlaré més de La Oreja perquè ja han passat dos anys, va dir, ahá…”. Molts consideren que aquest anunci és “una falta de gust i sensibilitat tremenda”: “No pots acusar els mitjans i els fans de buscar la divisió i la confrontació. Després, fer-ho també tu des d’aquesta òptica clarament passivoagressiva. No és just que la teva trajectòria en la banda quedi entelada per coses així”.
La Oreja de Van Gogh i Leire Martínez, una guerra que sembla lluny d’acabar dos anys després de l’acomiadament de la vocalista i l’anunci del retorn de l’Amaia.