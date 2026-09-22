Leire Martínez la ha liado con la última campaña publicitaria que ha protagonizado. La cantante, a quien muchos conocen por haber sido la sustituta de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh, fue apartada del grupo de malas maneras y, desde entonces, ha lamentado públicamente cómo la han tratado. La artista ha ido dejando varias pinceladas sobre su enojo, en lo que no había querido entrar demasiado. La sorpresa ha sido que haya tenido un gesto muy contundente contra ellos en el anuncio de una marca de pequeños electrodomésticos, una depiladora que llegará a todas partes porque todo el mundo está hablando de este vídeo promocional.

En este spot publicitario, se ve a Leire tumbada en una cama de sábanas blancas mientras abraza la almohada. Con el cabello suelto, los ojos cerrados y una mesita de noche de madera al lado con un vaso y una margarita dentro. La imagen recuerda a alguna otra… la portada de Lo que te conté mientras te hacías la dormida, el álbum que publicó La Oreja de Van Gogh en 2003. La escenificación es más que evidente, ¿un guiño o una crítica?

Y el texto que ha reproducido tampoco es casual: «A veces no tienes claro cómo empezar, pero terminas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera… tú solita y sin ninguna otra mano. Al final, se trata de confiar en el proceso y ver cómo recibes los resultados poco a poco». Y prosigue: «Bendito momento en el que decidí ir por libre«. No contenta con todo esto, en el vídeo también vemos un ramo de rosas marchitas que termina cambiando por claveles. ¿Otra referencia a la manzana podrida de Amaia Montero y uno de sus grandes éxitos, Rosas? Y cuando todos están boquiabiertos por su atrevimiento, ella estalla: «¿De qué creen que estaba hablando?».

Les clatellades de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh | Instagram

Sorprende mucho que haya aceptado grabar este anuncio malicioso contra su antiguo grupo, ya que hace pocas horas ha pronunciado unas declaraciones totalmente contradictorias. Y es que, ante la prensa, decía que hay cosas que no hará «nunca» porque sabe qué genera. Eso sí, deja claro que ve las cosas «igual que todos».

¿Qué dicen de las críticas de Leire Martínez hacia La Oreja de Van Gogh?

Como era de esperar, la publicación del vídeo ha dado mucho que hablar y se ha generado un debate en el post de Instagram a favor y en contra de la idea. Ha habido muchos fans que han aplaudido que no se haya cortado, hasta el punto que han pedido que suban el sueldo al equipo de marketing: «Magistral«. Consideran que es una «reina» y que está bien que haya seguido el ejemplo de Shakira.

Ahora bien, la gran mayoría de comentarios son críticos con ella por su actitud. Le han pedido que lo «supere» y le han recriminado que continúe utilizando La Oreja para «seguir cobrando«: «No hablaré más de La Oreja porque ya han pasado dos años, dijo, ajá…». Muchos consideran que este anuncio es «una falta de gusto y sensibilidad tremenda»: «No puedes acusar a los medios y a los fans de buscar la división y la confrontación. Después, hacerlo también tú desde esta óptica claramente pasivoagresiva. No es justo que tu trayectoria en la banda quede empañada por cosas así».

La cantante no se ha cortado en este anuncio | Instagram

No es casualidad que haya publicado una imagen de unas rosas marchitas | Instagram

La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez, una guerra que parece lejos de acabar dos años después del despido de la vocalista y el anuncio del regreso de Amaia.