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La baixada als inferns d’Amaia Montero: “Volia morir-me”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/09/2026 11:06

Amaia Montero ha tornat a La Oreja de Van Gogh per la porta gran amb una gira multitudinària que està fent parlar molt. Ara que ha deixat enrere els pitjors anys de la seva vida, confia a continuar recuperant-se amb l’estima del públic i una tornada als escenaris que l’ha fet renéixer. No oblida tot el que ha passat, per això, tal com ha confessat en una entrevista molt impactant en la que reconeix que va voler morir-se.

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En unes declaracions a Despierta América, la cantant assegura que va viure “un autèntic infern” que va fer-li desitjar la mort: “Volia marxar amb el meu pare, que va morir de càncer el 2009, mai no m’hauria imaginat que tornaria a actuar“.

L’artista es passava “tot el dia” al llit, una depressió fortíssima que va preocupar molt la seva mare: “Li preguntava si creia que tornaria a ser la persona que era abans… ella em deia que sí, però jo no hi veia sortida“. I és que, quan va tocar fons, només veia un “foc” que desitjava que l’acabés “cremant”: “Volia cremar-me i marxar d’aquest món“.

La invitació que va ajudar Amaia Montero a sortir del pou

Amaia Montero va publicar el seu últim disc el 2018 i, dos anys després, va anunciar que es retiraria de la música. No havia tornat a treballar des de llavors, amb cada vegada menys presència pública. De fet, les úniques imatges que es tenien d’ella la mostraven entrant i sortint de la clínica de rehabilitació on va estar ingressada. I ara que han passat els anys, és ella mateixa qui ens confessa què estava passant en aquell moment: “Vaig lluitar, vaig lluitar molt i amb molta ajuda“.

No confiava en poder sortir d’aquell pou, però ho va poder fer. Que Karol G la convidés a cantar Rosas al Santiago Bernabéu va marcar un abans i un després en la seva recuperació: “Ja estava bastant millor, però recordo prendre-m’ho com una mena de repte“. I, a partir d’aquí, va començar a motivar-se en unes converses amb els seus antics companys de La Oreja de Van Gogh, il·lusionats per iniciar una nova etapa amb ella de vocalista. La resta, amb l’acomiadament de Leire inclòs, ja és història.

Amaia Montero concedeix la seva entrevista més dura - Diez Minutos
Amaia Montero concedeix la seva entrevista més dura | Diez Minutos

Unes declaracions que hauran preocupat els seus fans, que ja sabien que havia estat malament… però potser no tant. Afortunadament per a ella i també per als seguidors, Amaia Montero va ser capaç de recuperar-se i ara ho dona tot en uns concerts que estan encantant als més nostàlgics.

Amaia Montero

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