L’endemà de l’anunci de l’avançament electoral al Congrés per part de Pedro Sánchez, el “partit de la toga” ja ha entrat en la campanya que, de facto, va començar divendres passats. Dues decisions per part de l’Audiència Nacional acrediten que el PSOE, la Moncloa i Sánchez no estaran sols en aquests 54 dies, tot plegat per la quantitat de casos que asetgen la formació en diverses causes per diferents delictes i amb diferents protagonistes. Com el famós extraterrestre de la pel·lícula Depredador que està a l’aguait i pot anar esmicolant la candidatura socialista.
Aquest dimarts, ja s’ha registrat el primer exemple. El titular del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha acordat demanar al PSOE la relació complerta dels lletrats i despatxos professionals d’advocats i consultories jurídiques que hagin treballat per a la formació entre els anys 2021 i 2025. Tot en el marc de la investigació sobre les clavagueres del PSOE del sumari Leire.
Tambe ha citat com a investigat l’exviceministre d’Energia de Veneçuela, Nervís Villalobos, que apareix a la instrucció com un dels que busca proves contra el fiscal anticorrupció José Grinda. Les dues peticions tenen el fonament en la instrucció de la presumpta organització que buscava desestabilitzar les causes judicials que afecten els socialistes, la Moncloa i Pedro Sánchez i el seu entorn. Entre els investigats s’hi compten Santos Cerdán i el seu advocat, Jacobo Teijelo. Per altra banda, el jutge dona trasllat al ministeri fiscal per tal que es pronunciï sobre la petició de les acusacions populars d’imputar el PSOE com a persona jurídica en el cas.
La gerent del PSOE, imputada
En la mateixa resolució, el magistrat Pedraz també ordena, després de la declaració com a investigada de la gerent del PSOE, Ana Maria Fuente, demanar tota la informació dels assessors jurídics dels socialites en tant que no perjudiquin el secret professional dels advocats i amb el dret a no aportar informació que els pogués incriminar. També ressalta la petició de la còpia de la documentació o expedient obert que permeti comprovar els serveis que s’han prestat o que s’havien de prestar, és a dir, les notes d’encàrrec o contracte, per concedir l’autorització de la contractació.