La Fiscalia Especial Anticorrupció veu indicis de delicte de l’estructura organitzativa del PSOE però considera que seria “prematur” demanar la imputació de la formació en el cas Leire Díez. Fonts de la Fiscalia han explicat a El Món, que el ministeri fiscal ja ha presentat el seu informe davant el jutge instructor de la causa de les clavagueres del PSOE, el titular del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz. L’informe explica que, “sense perjudici que hi hagi indicis, aquesta imputació ara és prematura i que abans d’acordar-la s’han de practicar diligències pendents, entre les quals hi ha la declaració de Santos Cerdán”.
D’aquesta manera, la fiscalia respon la petició de Pedraz de dimarts d’aquesta setmana en base la sol·licitud del PP de citar la formació socialista com a investigada. De fet, el magistrat va demanar al PSOE que li fes arribar la “relació completa de lletrats o despatxos professionals d’advocacia o consultoria que hagin estat contractats per aquesta formació política”. Una petició fonamentada en la interpretació de l’equip jurídic del PP que a criteri seu, els indicis recollits fins ara “confirmen” que el partit “va sufragar” les despeses de la presumpta “organització criminal per indicació” de Cerdán. Una trama que suposadament intentava entrebancar investigacions contra el PSOE, la Moncloa, Pedro Sánchez i el seu entorn més directe.
Diversos delictes
En el seu escrit, el PP interessava la imputació del PSOE com a presumpte responsable de “delictes de suborn i tràfic d’influències així com dels delictes de blanqueig de capitals i de finançament il·legal de partits en relació amb la malversació de cabals públics indiciàriament comesa pels seus dirigents”. L’acusació argumentava que la presumpta organització, “sota el lideratge” de Santos Cerdán, “va realitzar oferiments a diversos funcionaris públics amb l’ànim influir en el seu exercici professional; va desenvolupar diferents activitats dirigides a “destruir el procediment judicial en què s’investigava el germà del president, així com la resta dels procediments judicials que afecta”.