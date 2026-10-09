L’instructor del cas Leire, sobre les presumptes clavagueres del PSOE, ha decidit rebutjar per ara “atribuir la condició de persona jurídica investigada al PSOE“. Segons el magistrat titular del Tribunal Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, encara falten per practicar algunes diligències en el marc de la causa. De fet, el jutge accepta les raons de la fiscalia anticorrupció que ahir va presentar un escrit amb què demanava calma en la imputació de la formació de Pedro Sánchez. Una decisió important a les portes de l’inici de la campanya electoral.
El ministeri públic proposava esperar a prendre una decisió perquè encara quedava prendre declaració a investigats que poden aportar informació en una causa on s’investiga una suposada organització per desestabilitzar les causes judicials que afectessin el PSOE i el Govern. Un dels exemples aportats per la fiscalia va ser que encara resta pendent la declaració de l’exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, també investigat en el cas de les comissions en el marc del cas Koldo. A més, el jutge recorda que encara s’ha d’analitzar la documentació confiscada en el cas. La petició d’imputació l’havia reclamada el PP que coordina les acusacions populars en el sumari.
Encara no hi ha prou prova
Pedraz, fidel al seu estil més aviat curós, argumenta en la seva interlocutòria, de tres pàgines i a la que ha tingut accés El Món, que segueix la doctrina del Tribunal Suprem en relació amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques i els requisits que s’exigeixen per a la seva imputació. En aquesta línia, detalla que dels indicis recollits fins ara no s’acredita el que s’anomena un “principi de prova” per atribuir la condició d’investigat. “Encara que els fets poguessin presentar en abstracte aparença delictiva per part del PSOE, no s’hi incorpora encara un element o principi de prova que avali raonablement la seva realitat”, defensa el magistrat.