A sis dies de les eleccions al Congrés i el Senat del 29 de novembre, l’Audiència Nacional torna a prémer l’accelerador en un dels casos que més furga en la ferida del PSOE, el cas Leire, sobre les suposades clavegueres socialistes per entrebancar investigacions al partit i a Pedro Sánchez i el seu entorn. El titular del Tribunal Central d’Instància 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha acordat requerir una altra vegada a la formació que aporti la documentació sobre els advocats contractats pel partit i que encara no ha estat presentada.
A més, per altra banda, ha apujat el llistó tot deduint testimoni als jutjats de Madrid -petició d’investigació d’un possible delicte- per si, a la vista de la documentació aportada per la lletrada Letícia de la Hoz, hi ha un delicte de frustració en l’execució de les responsabilitats civils i fiances derivades de la sentència del cas Mascaretes, pel qual van ser condemnats José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama. Una conducta penada a l’article 257.1 del Codi Penal vinculable al fet que encara no ha aclarit qui va pagar els seus honoraris en la defensa de Koldo García i que, segons una notícia publicada, hauria estat el PSOE qui li hauria abonat el preu de la defensa.
El jutge vol aclariments
En la diligència, a la qual ha tingut accés El Món, el magistrat argumenta que la documentació que el PSOE ha aportat respecte de la contractació d’advocats és magra i, demana que aporti les “notes d’encàrrec sobre les quals es van emetre les factures i es van contractar els serveis jurídics”. El jutge, però, alerta que es comprovarà que les notes d’encàrrec no infringeixin la normativa del Consell General de l’Advocacia Espanyola sobre la protecció del secret professional. El magistrat també ordena que el PSOE aporti qui va autoritzar les contractacions dels lletrats i els assessors.