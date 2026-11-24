Jessica Goicoechea no ha dissimulat mai que li preocupa la situació actual que travessa el país. La model ha lamentat públicament que s’estigui veient un augment de la criminalitat a Barcelona, el que ha tornat a fer en un comunicat molt i molt contundent que ha compartit en el seu perfil d’Instagram. No s’ha tallat ni un pèl, quan ha dit que nota una “inseguretat” al carrer que no li agrada gens: “Robatoris amb violència, cases ocupades, baralles al mig del carrer, agressions sexuals que surten a les notícies cada setmana… I la sensació que qui delinqueix entra per una porta i surt per l’altra, mentre el poble se sent cada vegada més sol”.
Tampoc no ha passat per alt la sensació que fer la compra pagar la llum i omplir el dipòsit costa “cada vegada més”: “Els sous no pugen al mateix ritme i l’habitatge ja és directament impossible: gent que treballa moltíssim i no pot ni llogar un pis, imagina’t comprar-lo”. Ella que té una empresa nota que tampoc els autònoms ho tenen fàcil: “Els petits empresaris arrisquen els seus diners, creen ocupació i sostenen bona part d’aquest país. Però reben quotes més altes, més impostos, més paperassa i ens tracten i persegueixen (a mi també) com si fóssim autèntics delinqüents, com si generar riquesa fos un delicte”.
La concursant de La travessa VIP ha llançat una pregunta a l’aire: “Si paguem més impostos que mai, on van a parar tots aquests diners? Per què no es nota ni en la seguretat, ni en l’habitatge, ni en els serveis?”, diu de manera reivindicativa. Són anys de decisions d’un govern “incompetent” que va “a pitjor” any rere any: “En tots els sentits”: “Si volem un resultat diferent, no podem continuar votant el mateix. Cal un canvi de rumb de veritat, i això passa per donar suport a qui estigui disposat a fer-ho de veritat”.
Jessica Goicoechea demana un canvi de govern en les pròximes eleccions
Un escrit en el que Jessica Goicoecha deixa clar que anirà a votar el pròxim diumenge perquè creu, de debò, que és important votar amb cap: “Pensa en el país que vols d’aquí a quatre anys”. Poc després que Laura Escanes revelés públicament que ella és votant de Pedro Sánchez, és la model qui se sincera sobre el tema. No ha estat tan concreta, però pot intuir-se a favor de qui està: “Estic cansada de sentir, cada vegada que hi ha eleccions, que si guanya la dreta anirem enrere. És el mateix missatge de sempre i ja no cola”. “La dreta ja ha governat aquest país i ningú ens va treure el divorci, l’avortament ni el matrimoni igualitari”, deixa anar.
“I demanar una immigració ordenada i legal tampoc és anar enrere, ni ser racista (que us encanta utilitzar aquesta paraula a la lleugera). És el que està fent bona part d’Europa. El que NO és normal és que en el que portem d’any hagin entrat de manera irregular més de 44.000 persones, gairebé un 40% més que l’any passat”, afegeix. I prossegueix el comunicat amb sinceritat: “Sabeu què és anar enrere? Que els nostres pares es poguessin comprar un pis a la nostra edat i nosaltres no puguem ni llogar-lo. Que faci por tornar a casa de nit i fins i tot a plena llum del dia. Que el sou duri cada vegada menys. Que emprendre sigui una cursa d’obstacles i que les petites empreses tanquin malgrat tant d’esforç”.
I Jessica Goicoechea acaba amb un clam de cara a les pròximes eleccions de diumenge: “Així que no, no em fa por el canvi. Em fa por continuar igual”.