Diuen que un batec de les ales d’una papallona al Vendrell no només es pot fer sentir a l’Equador sinó que pot obrir l’enèsima crisi entre el poder executiu i el poder judicial. És el cas del ciutadà equatorià William Joffre Alcívar, conegut amb el mal nom de comandante Willy i un dels suposats caps de Los Tiguerones, una organització criminal de narcotràfic amb seu a l’Equador i acusat de l’assalt armat a les instal·lacions de TC Televisión, a Guayaquil, el 9 de gener de 2024. Alcívar va ser detingut dissabte, cap a les cinc de la tarda al Vendrell, per part de membres de la comissaria de policia judicial de Tarragona del Cos Nacional de Policia (CNP). Va ser traslladat a l’aeroport de Reus, carregat en un avió noliejat per la policia equatoriana i deportat immediatament cap a l‘Equador, on va arribar la matinada de diumenge.
Una operació que el Ministeri de l’Interior de l’Equador ha presentat com un “exemple de la lluita contra el crim organitzat”. A més, el mateix ministre de l’Interior del país llatinoamericà, John Reimberg, es vantava de la forma com havia estat deportat Alcívar. En concret, com una operació “fruit de la cooperació policial i d’intel·ligència entre l’Equador i Espanya” i advertint que les fronteres “no seran un refugi per a qui pretenguin evadir la justícia”.
Ara bé, ni l’Equador ni Espanya han tingut present un detall importantíssim -o bé l’han volgut passar per alt amb política de fets consumats- i és que l’Audiència Nacional, dues vegades segons les dues resolucions a les quals ha tingut accés El Món, havia denegat l’extradició a l’Equador d’Alcívar per “manca de prou garanties” per “preservar els drets humans, com ara no ser sotmès a tractes inhumans o degradants”. Ara l’equip de la defensa de l’arrestat prepara una bateria de mesures per demanar portar el Ministeri de l’Interior davant els tribunals espanyols per haver deportat un ciutadà a través d’un possible frau de llei per esquivar l’ordre jurisdiccional que prohibia traslladar-lo a l’Equador. De fet, és una vulneració, segons fonts jurídiques pròximes al cas de l’Audiència Nacional, del principi non-refoulement, que es tradueix com el principi de no devolució. “És una norma fonamental del dret internacional que prohibeix a un estat expulsar, retornar o extradir una persona a un territori on la seva vida o llibertat corrin perill”, detallen.
Ordre d’expulsió administrativa
En aquest context cal recordar que la sala tercera de la sala penal de l’Audiència Nacional va dictar una interlocutòria el 23 de juny de 2025 amb què declarava procedent l’extradició d’Alcívar que demanava la Cort Nacional de l’Equador. Ara bé, posava condicions ben clares. En primer terme, que en tres mesos l’estat equatorià “aportés prou garanties d’haver adoptat les mesures i realitzat les accions concretes indicades per la Comissió Interamericana de Drets Humans tendents a garantir de forma efectiva els drets a la vida i integritat personal de les persones recloses als seus centres penitenciaris i que la situació de les presons s’ha normalitzat, atenent allò que, sobre això, dictaminin els òrgans d’observació especialitzats previstos al sistema de protecció regional dels drets humans”.
És a dir, l’Audiència Nacional estava d’acord amb l’extradició, però alertava que volia assegurar-se de la seguretat de les presons i la cura per la integritat dels interns, perquè tenia coneixement d’una “falta de control efectiu de les presons de l’Equador” dominades per “grups de delinqüència organitzada”. El primer d’octubre de 2025 es va registrar una petició formal de garanties a l’ambaixada de l’Equador, però mai va arribar-ne resposta. El 23 de desembre de 2025, la sala penal de l’Audiència Nacional, va acordar declarar “no prestades les garanties” i, en conseqüència, denegava l’extradició i n’acordava la llibertat d’Alcívar i la finalització de les mesures cautelars. Set dies després, la mateixa sala, ratificava la mateixa decisió després de la interposició d’un recurs de súplica, i a més, afegia l’arxivament del procediment.
L’ordre judicial era ben clara fins que els governs dels dos estats van decidir buscar una escletxa que podria resultar un veritable frau de llei. En concret, l’aplicació d’una ordre d’expulsió administrativa vigent a Espanya. “Aquest mecanisme va permetre fer efectiu el seu retorn a l’Equador sense necessitat d’iniciar un nou procediment d’extradició”, informa en un comunicat el Ministeri de l’Interior de l’Equador. És a dir, una manera de saltar-se les ordres judicials a través de l’entesa entre dos governs. Val a dir que en l’operació hi van participar el Cos Nacional de Policia, el Centre Nacional d’Intel·ligència de l’Equador, la INTERPOL, la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) d’Espanya i la Unitat Central d’Expulsions i Repatriacions (UCER-SEDEX). El fet que l’Audiència Nacional es vegi menystinguda pel Ministeri de l’Interior comença a obrir una nova crisi entre els dos poders perquè, de fet, és la judicatura la que compleix els requisits de drets humans en aquests casos d’extradició.