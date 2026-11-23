Pablo Motos ha rebut un cop inesperat ara que s’ha confirmat l’adeu d’un dels seus col·laboradors més emblemàtics a El Hormiguero, qui ha estat 19 anys al seu costat. Ens referim a Jorge Ventosa, el director de producció del programa, que ha anunciat el seu comiat en una carta molt inesperada que ha publicat a les xarxes socials. El text l’ha acompanyat de fotos que resumeixen les gairebé dues dècades que ha passat amb les formigues, un dels homes de confiança del presentador que cau del seu equip.
Una figura clau perquè tot funcioni darrere de càmeres que, curiosament, formava part del ritual de bona sort que té Pablo Motos abans de cada directe. De fet, molts saben que li fa un petó al cap cada nit abans de començar el programa perquè li doni sort. Ara es queda sense aquest gest i els teleespectadors tampoc no el veuran ballant la coreografia de l’inici de l’emissió.
Ell mateix ha estat l’encarregat d’anunciar que el 23 de desembre serà l’últim programa en el que treballarà: “Ha arribat el moment de parar”. Diu Jorge Ventosa que no ha estat una decisió fàcil, sinó “tot el contrari”: “Ha estat una decisió molt meditada, presa amb calma i amb la convicció que, després de tants anys de feina intensa, necessito descansar, agafar aire i dedicar-me una mica de temps”.
Han estat 19 anys “increïbles” i plens d’eperiències “inoblidables”, diu, amb molts reptes i també molt aprenentatge. Uns anys que descriu com “enormement gratificants” i “molt exigents”. Com és habitual en aquests casos, la mà dreta de Pablo Motos ha volgut donar les gràcies de tot cor a l’equip que ha compartit amb ell aquest camí tan llarg: “Us desitjo el millor perquè de debò que sou els millors”. Diu que el presentador li ha mostrat “confiança, suport i estima” al llarg d’aquests anys: “Ha estat un autèntic privilegi compartir aquest aquest camí amb vosaltres i sempre us estaré agraït”.
Els col·laboradors d’El Hormiguero s’acomiaden de Jorge Ventosa
Encara li queda un mes de laque ha estat l’experiència televisiva de la seva vida, però molts dels companys de programa ja han volgut acomiadar-se d’ell també públicament. La publicació que ha fet a Instagram s’ha omplert de comentaris de famosos com Nuria Roca i Juan del Val, per exemple, que han coincidit a assenyalar que ha estat “un plaer” coincidir amb ell: “Quina meravella de feina i de tros de vida, Jorge. Felicitats, se’t trobarà a faltar i a les teves coreografies també”. Jorge Marrón, per la seva banda, ha estat també molt tendre: “T’estimo molt, bonic meu”.
És més que probable que el programa d’Antena 3 li farà un petit homenatge en el que serà el seu últim programa, tot just abans de l’aturada per Nadal. Caldrà esperar a llavors per saber qui el substituirà.