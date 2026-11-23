No hi ha manera. María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa i exsecretària general del PP, no serà investigada en el marc dels casos que l’emboliquen amb les clavegueres de l’Estat. La Sala Penal de l’Audiència Nacional ha desestimat el recurs que el PSOE va interposar en el marc del judici de l’operació Kitchen, la peça separada de la macrocausa Tàndem, que jutja l’operació clandestina per manllevar els documents compromesos de la comptabilitat B del PP, a l’extresorer del partit, Luis Bárcenas. Tot plegat, en la setmana que acaba la campanya electoral del 29-N.
El PSOE va demanar la imputació de Cospedal, el seu exmarit –l’empresari Ignacio López del Hierro– i el representant legal del PP. Els magistrats s’hi neguen perquè la formació basava la seva petició en l’existència de tres arxius d’àudio -converses de Cospedal amb el comissari José Manuel Villarejo- que van ser incorporats per un ofici policial i que, segons els recurrents, haurien estat al Jutjat Central d’Instrucció número 6 durant dos anys i 8 de mesos. Un termini que està en risc de prescripció. Però, més enllà d’aquesta advertència, els magistrats consideren “inviable” utilitzar-los per a la imputació perquè ja van ser analitzats i es va descartar obrir-ne diligències.
Incorporar els àudios
En aquesta línia, el tribunal entén que l’argumentació del recurs busca incorporar els àudios a la peça Kitchen. Un cas que ja ha estat jutjat i està pendent de sentència, de manera que seria impossible reobrir la investigació ni efectuar noves valoracions judicials. Així mateix, remarca que els àudios van ser emesos per diferents mitjans de comunicació i, per tant, no es pot afirmar que van ser amagats al PSOE. Tampoc considera que ara sigui la via per “reanalitzar” àudios publicats i afegeix que els darrers àudios emesos, en aquest cas a RAC1, que serien els més nous no tenen “prou consistència i rellevància per reobrir el cas”.