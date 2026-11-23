Ha estat més llarg que un dia sense pa, però després de diverses giragonses i reinterpretacions, la sala penal del Tribunal Suprem ha aplicat la llei d’amnistia als processats per malversació a la causa del Suprem que no han arribat a ser jutjats. D’aquesta manera, els magistrats han aplicat la llei de l’oblit penal per l’independentisme al president Carles Puigdemont, i als consellers Lluís Puig i Toni Comín. La sala ha seguit les petjades de la resolució que va dictar el magistrat Manuel Marchena amnistiant els condemnats i inhabilitats per malversació -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa- i tanca la causa amb el sobreseïment lliure per aplicació de l’amnistia.
La sala va rebre fa tres setmanes la resolució per la qual el magistrat instructor del Procés, Pablo Llarena, cloïa el sumari i l’enviava al tribunal sentenciador per tal que hi apliqués la llei. De fet, és la via processal definida legalment per tal que sigui la sala que ha jutjat el cas i que genera doctrina la que arxivi la causa. Cal tenir present que Llarena havia rebutjat els recursos interposats per Vox, que demanava mantenir el procediment, i els de les defenses, que, tot i proposar el camí escollit finalment pel magistrat per tancar el cas, també li recordaven que ho podia fer ell mateix. En una interlocutòria de sis pàgines, a la que ha tingut accés El Món, la sala penal ha decidit aplicar sense més dilacions l’amnistia.
Una resolució que permet el retorn de l’exili
La decisió de la sala penal, tot i que reivindica la feina feta fins ara -com va exposar el mateix Llarena– permet el retorn complet de l’exili. És a dir, de Puigdemont després de nou anys instal·lat a Waterloo. Val a dir que Puig i Comín ja han retornat a Catalunya després que Llarena retirés les ordres de detenció arran de la decisió del Tribunal Constitucional d’avalar definitivament la llei d’amnistia.
El camí de l’aplicació de l’amnistia ha estat llarg però encara no és complet. Des de la seva aprovació, el maig de 2024, va passar per l’aval general del TC el 25 de juny de 2025, però una sèrie de qüestions prejudicials presentades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va aturar la seva aplicació en casos on es trobaven afectades desenes de persones com ara el Tribunal de Comptes o l’operació Judes. El TJUE va avalar la llei el 16 de juliol de 2026, i el TC de manera definitiva, deixant clar que la malversació s’havia d’amnistiar, el 6 d’octubre passat.
D’aleshores ençà s’ha anat aplicant l’amnistia en gairebé tots els casos pendents, llevat del cas de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó que tenen la causa oberta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El tribunal al·lega per mantenir el cas obert que té pendent de resposta les qüestions prejudicials presentades al TJUE, cosa que qüestiona la fiscalia. La defensa de Jové i de Salvadó han presentat sengles escrits reclamant l’aplicació de la llei i apuntant una possible malversació del tribunal tenint presents les decisions del Suprem i del Tribunal Constitucional.