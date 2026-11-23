Kate Middleton ha dejado a todos boquiabiertos al revelar que ha grabado un documental en secreto sobre su cáncer. En Heal (curar, en inglés) escucharemos a la esposa de Guillermo de Inglaterra abrirse sobre el peor momento de su vida. Desde la casa real lo describen como un programa «profundamente personal» en el que explora cómo le ha cambiado la vida tras el diagnóstico. ¿Su idea? Intentar ayudar a otros a navegar por el diagnóstico, la recuperación y la vida más allá del cáncer: «Quiere transformar el acceso a una atención integral contra el cáncer que fomente el bienestar, la resiliencia y la calidad de vida durante y después del diagnóstico«.

Todos los fondos recibidos a través de la distribución del documental se han destinado a The Royal Marsden Cancer Charity, por lo que servirán para ayudar a las personas que viven con esta grave enfermedad. Casi dos años después de hacer público su diagnóstico, ha decidido contar parte de una historia personal que había mantenido oculta del gran público. En el video que ha compartido, se la ve más cercana y sincera que de costumbre. Acompañada de su hermano, escala una montaña con dificultad y acaba recibiendo el abrazo del esposo y los hijos en una recompensa muy tierna.

Las mejores imágenes del documental de Kate Middleton

¿Alguna de las reflexiones que ha compartido? Que el cáncer la ha cambiado «físicamente» y de una manera «mucho más profunda»: «Cuando el malestar gana y la alegría se ha ido, empiezas a preguntarte por qué continuar«. Curarte es un camino que te hace reconectar con las cosas que conociste en su momento, dice, y hace que termines entendiendo que se debe encontrar sentido en la esperanza y la alegría.

Hay un momento del video en el que se escucha al hermano de Kate Middleton preguntarle si tocó la campana como hacen todos los enfermos de cáncer que se acaban curando. Ella reconoce que no lo llegó a hacer y él le hace ver que, quizás, ha llegado el momento de dar por finalizada esta etapa tan dura.

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Será el próximo 29 de noviembre cuando BBC One estrene este documental, un proyecto que mostrará una faceta desconocida y mucho más cercana de la esposa del futuro rey de Inglaterra en un movimiento sorprendente e inesperado que rompe con el hermetismo típico de la familia real.