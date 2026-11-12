Kate Middleton no ha querido dar muchos detalles del cáncer contra el que tuvo que luchar a principios de 2024. Desde la familia real británica, de hecho, ni siquiera llegaron a confirmar qué tipo tenía o en qué estadio se encontraba. Simplemente, anunciaron que habían encontrado células cancerosas tras una operación abdominal y que la esposa de Guillermo de Inglaterra tendría que someterse a un tratamiento de quimioterapia. Afortunadamente, pocos meses después anunció que había vencido la enfermedad y que se encontraba en fase de remisión. No ha sido hasta ahora, sin embargo, que ha dado más detalles sobre el tema en una entrevista muy sorprendente.

La princesa de Gales ha hablado con la revista Country Life, donde ha recordado cómo fue el momento en que le diagnosticaron la enfermedad o los días que pasó ingresada en el hospital. Ella que ha vivido esta lucha tan complicada, sabe de qué habla: «El cáncer no afecta solo al cuerpo, cambia la manera en que piensas y te sientes. De hecho, influye profundamente en todos los aspectos de tu vida«. Dice que ella lo sabe por su experiencia, la que le ha hecho ver que el camino durante y después del tratamiento «requiere mucho más que solo medicamentos«.

Kate Middleton da detalles desconocidos sobre su etapa luchando contra el cáncer | Europa Press

Kate Middleton revela la advertencia que le hicieron los oncólogos

Los médicos le dejaron claro, a Kate Middleton, que su recuperación no sería lineal: «Me dijeron que habría días buenos y días malos, que requeriría tiempo«. La aristócrata encontró un espacio seguro en la naturaleza, la que asegura que se convirtió en su «santuario»: «La naturaleza nos enseña que no estamos solos, que estamos interconectados con algo más grande que nosotros mismos». Ella aprendió a sentir paz, lo que considera «increíblemente importante» en los momentos tan «difíciles«.

Kate Middleton siempre ha sido más de campo que de ciudad, por lo que dice, ya que en la naturaleza siente que nadie te exige nada: «No nos juzga ni espera que actuemos, simplemente nos permite ser… Ha terminado siendo mi santuario, realmente, un lugar al que instintivamente he querido ir». Ahora, Kate explica que está intentando trasladar este amor por la naturaleza a sus tres hijos: «Quiero darles la libertad para explorar en lugar de decirles constantemente qué deben ver o qué deben pensar«.

Una entrevista que demuestra, una vez más, que Kate Middleton ha vivido un infierno que ahora intenta recordar con más calma y optimismo porque afortunadamente parece que ha podido dejarlo atrás.