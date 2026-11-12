Kate Middleton no ha volgut donar molts detalls del càncer contra el que va haver de lluitar a principis del 2024. Des de la família reial britànica, de fet, ni tan sols van arribar a confirmar quin tipus tenia o en quin estadi es trobava. Simplement, van anunciar que havien trobat cèl·lules canceroses després d’una operació abdominal i que la dona de Guillem d’Anglaterra hauria de sotmetre’s a un tractament de quimioteràpia. Afortunadament, pocs mesos després va anunciar que havia guanyat la malaltia i que es trobava en fase de remissió. No ha estat fins ara, però, que ha donat més detalls sobre el tema en una entrevista molt sorprenent.
La princesa de Gal·les ha parlat amb la revista Country Life, on ha recordat com va ser el moment en què van diagnosticar-li l malaltia o els dies que va passar ingressada a l’hospital. Ella que ha viscut aquesta lluita tan complicada, sap de què parla: “El càncer no afecta només al cos, canvia la manera en què penses i et sents. De fet, influeix profundament en tots els aspectes de la teva vida“. Diu que ella ho sap per la seva experiència, la que li ha fet veure que el camí durant i després del tractament “requereix molt més que només medicaments“.
Kate Middleton treu a la llum l’advertència que van fer-li els oncòlegs
Els metges li van deixar clar, a Kate Middleton, que la seva recuperació no seria lineal: “Em van dir que hi hauria dies bons i dies dolents, que requeriria temps“. L’aristòcrata va trobar un espai segur en la natura, la que assegura que es va convertir en el seu “santuari”: “La natura ens ensenya que no estem sols, que estem interconnectats amb una cosa més gran que nosaltres mateixos”. Ella va aprendre a sentir pau, el que considera “increïblement important” en els moments tan “difícils“.
Kate Middleton sempre ha estat més de camp que de ciutat, pel que diu, ja que a la natura sent que ningú no t’exigeix res: “No ens jutja ni espera que actuem, simplement ens permet ser… Ha acabat sent el meu santuari, realment, un lloc al que instintivament he volgut anar-hi”. Ara, Kate explica que està intentant traslladar aquest amor per la natura als seus tres fills: “Vull donar-los la llibertat per explorar en comptes de dir-los constantment què han de veure o què han de pensar“.
Una entrevista que demostra, una vegada més, que Kate Middleton ha viscut un infern que ara intenta recordar amb més calma i optimisme perquè afortunadament sembla que ha pogut deixar-lo enrere.