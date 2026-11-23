Kate Middleton ha deixat tothom amb la boca oberta quan ha tret a la llum que ha gravat un documental en secret sobre el seu càncer. A Heal (curar, en anglès) sentirem la dona de Guillem d’Anglaterra obrir-se en canal sobre el pitjor moment de la seva vida. Des de la casa reial el descriuen com un programa “profundament personal” en el que explora com li ha canviat la vida després de diagnòstic. La seva idea? Intentar ajudar els altres a navegar pel diagnòstic, la recuperació i la vida més enllà del càncer: “Vol transformar l’accés a una atenció integral contra el càncer que fomenti el benestar, la resiliència i la qualitat de vida durant i després del diagnòstic“.
Tots els fons rebuts a través de la distribució del documental s’han destinat a The Royal Marsden Cancer Charity, així que serviran per ajudar les persones que viuen amb aquesta malaltia greu. Gairebé dos anys després de fer públic el seu diagnòstic, ha decidit explicar part d’una història personal que havia mantingut oculta del gran públic. En el vídeo que ha compartit, se la veu més propera i sincera que de costum. Acompanyada del seu germà, escala una muntanya amb dificultat i acaba rebent l’abraçada del marit i els fills en una recompensa molt tendra.
Les millors imatges del documental de Kate Middleton
Alguna de les reflexions que ha deixat anar? Que el càncer l’ha canviat “físicament” i d’una manera “molt més profunda”: “Quan guanya el trobar-te malament i l’alegria ha marxat, et comences a preguntar per què continuar“. Curar-te és un camí que et fa reconnectar amb les coses que vas conèixer en el seu moment, diu, i fa que acabis entenent que s’ha de trobar el sentit en l’esperança i l’alegria.
Hi ha un moment del vídeo en què se sent el germà de Kate Middleton preguntar-li si va tocar la campana com fan tots els malalts de càncer que s’acaben curant. Ella reconeix que no ho va arribar a fer i ell li fa veure que, potser, ha arribat el moment de donar per finalitzada aquesta etapa tan dura.
Serà el pròxim 29 de novembre quan BBC One estreni aquest documental, un projecte que mostrarà una faceta desconeguda i molt més propera de la dona del futur rei d’Anglaterra en un moviment sorprenent i inesperat que trenca amb l’hermetisme típic de la família reial.