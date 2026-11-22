285 vots. Aquesta va ser la distància que va separar el PP d’obtenir un diputat al Congrés per Girona a les eleccions espanyoles del 2023. Els populars van aconseguir 31.341 vots, però es van quedar sense representació perquè Junts va obtenir el segon escó amb un quocient de 31.625,5 segons la fórmula d’Hondt i 62.809 vots totals. Amb 285 paperetes més, el PP hauria pogut prendre als juntaires aquell darrer diputat. Una diferència mínima que il·lustra fins a quin punt uns pocs centenars de vots poden alterar el repartiment de la representació dels partits en unes eleccions.
Com ha succeït en diverses ocasions, els últims diputats que es reparteixen en cada circumscripció poden acabar en mans d’una candidatura o d’una altra per diferències molt petites. I tot apunta que tornarà a passar el 29-N. La projecció de la mitjana de 35 enquestes elaborada per Capitol, una publicació digital d’anàlisi política i electoral que elabora projeccions i estudis demoscòpics, assenyala quatre escons especialment disputats a Catalunya. A Lleida i Tarragona, la distància entre les candidatures que es juguen el darrer representant és inferior a una dècima de punt.
El sistema electoral espanyol ajuda a entendre la transcendència d’aquestes disputes. Els 48 diputats que corresponen a Catalunya s’adjudiquen separadament a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i en cada demarcació, s’aplica la fórmula D’Hondt, que distribueix els escons entre les candidatures a partir dels quocients resultants de dividir els seus vots entre un, dos, tres i així successivament fins a repartir tots els escons. Això fa que el resultat no depengui només de quants vots aconsegueix cada partit, sinó també de com es distribueixen territorialment i de la distància entre els quocients que competeixen pel darrer diputat. A més, les candidatures han de superar la barrera electoral del 3% dels vots vàlids en cada circumscripció per poder entrar en el repartiment. El 2023, la CUP es va quedar a les portes en tres demarcacions electorals: va obtenir un 2,52% a Barcelona, un 2,95% a Lleida i un 2,36% a Tarragona. I a Girona, amb un 5,64%, es va quedar sense escó justament per la fórmula d’Hondt.
Lleida: el PP es juga l’escó amb ERC
La circumscripció de Lleida, que reparteix quatre diputats, presenta la disputa més ajustada de la projecció. El repartiment estimat atorga un representant a ERC, un al PSC, un a Junts i un al PP. Però l’escó popular està amenaçat per la possibilitat que ERC aconsegueixi un segon diputat si acaba essent la primera força. La diferència entre les dues candidatures és de només 0,03 punts, el marge més estret de les quatre circumscripcions catalanes. El precedent de les eleccions del 2023 també mostra la dificultat d’obtenir representació en aquesta circumscripció. Aleshores, el PSC va aconseguir dos dels quatre representants, mentre que Junts i ERC van obtenir-ne un cadascun. El PP es va quedar sense diputat.
Tarragona: Junts i ERC es disputen el darrer diputat
A Tarragona, on es reparteixen sis escons, la pugna se situa entre Junts i ERC. La projecció de Capitol atribueix dos diputats al PSC i un a cadascun dels altres quatre partits: ERC, PP, Junts i Vox. El sisè representant seria per a Junts, però ERC té a tocar el segon diputat, amb una diferència de només 0,06 punts, de manera que el partit de Carles Puigdemont el podria perdre si hi ha una mínima desviació de la projecció. El resultat del 2023 ja va demostrar fins a quin punt aquesta circumscripció pot ser ajustada. Junts va aconseguir el seu únic escó amb 40.791 vots, mentre que el PSC va obtenir dos representants. ERC, PP i Sumar també van aconseguir un diputat cadascun. La projecció actual dibuixa un canvi en el repartiment: Vox entraria amb un escó i Sumar perdria el que havia aconseguit el 2023, a més de fer penjar d’un fil el diputat de Junts.
La disputa entre ERC i Junts té també una lectura política en clau interna de l’eix independentista: els republicans aspiren a ampliar la seva representació en una demarcació on el partit va obtenir un diputat el 2023, mentre que els juntaires necessiten defensar l’únic escó que van aconseguir aleshores.
Barcelona: el PP amenaça el darrer escó socialista
La circumscripció de Barcelona concentra 32 dels 48 diputats catalans i, per tant, qualsevol variació té un impacte molt superior en el conjunt de la representació. La projecció, elaborada el 15 de novembre, situa el PSC com a primera força indiscutible, amb onze diputats, seguit d’ERC, amb sis, i del PP, amb cinc. Vox n’obtindria quatre, mentre que Junts i Frente Amplio en sumarien tres cadascun.
L’escó frontera barceloní se situa entre el cinquè diputat del PP i el dotzè del PSOE, amb una distància de 0,52 punts. Els populars podrien consolidar un representant més respecte del 2023, mentre que els socialistes en perdrien dos en aquesta circumscripció. Barcelona és, per dimensió demogràfica i nombre de representants, la demarcació on una variació de vots pot tenir més repercussió en el repartiment global dels diputats catalans.
Girona: ERC defensa el segon escó davant de Junts
A Girona, la projecció reparteix els sis diputats entre el PSC, amb dos; ERC, amb dos; Junts, amb un, i Vox, amb un. Però la distància d’avantatge que té a les enquestes el partit de Junqueras per sumar el segon escó i arrabassar-li al de Carles Puigdemont és de només 0,86 punts. Si les enquestes l’encerten, el repartiment suposaria un canvi respecte del 2023, quan el PSC i Junts van obtenir dos diputats cadascun, mentre que ERC i Sumar -ara Frente Amplio- en van aconseguir un, que ara passaria a mans de l’extrema dreta. El record dels 285 vots que van separar el PP de l’escó de Junts el 2023 torna a posar de manifest la importància d’aquesta circumscripció. Aquella vegada, els populars es van quedar a les portes d’aconseguir representació. Ara, la disputa principal es trasllada a l’espai independentista, amb ERC i Junts competint per un diputat que pot modificar el pes de totes dues formacions al Congrés.
A les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig del 2024, la llei d’Hondt també va deixar alguns escons a tocar de canviar de mans. Un dels casos més ajustats es va produir a Tarragona, on la CUP hauria necessitat només 571 vots més per arrabassar un diputat al PSC. A Lleida, Junts hauria pogut prendre un escó als socialistes amb 761 vots addicionals, mentre que a Girona Aliança Catalana s’hauria quedat a 2.161 vots d’aconseguir un tercer diputat.
Més escons catalans, però menys influència a Madrid
El possible ball d’escons a les quatre circumscripcions catalanes s’emmarca en un escenari estatal que limita la transcendència d’aquests moviments en termes de governabilitat. Bona part dels sondeigs publicats durant les darreres setmanes apunten a una victòria del bloc format pel PP i Vox, que superaria de llarg la majoria absoluta de 176 diputats. La darrera simulació de RTVE, actualitzada a partir de 34 enquestes de 16 empreses demoscòpiques, atribueix 129 escons als populars i 64 a Vox, una suma de 193 diputats. El tracking de 40dB per a El País i la Cadena SER també situa les dues formacions per damunt de la majoria absoluta, amb 191 representants. Les projeccions d’IMOP i NC Report s’acosten als 200 escons. El CIS, en canvi, trenca aquesta tendència i situa el PSOE com a guanyador, amb una suma de PP i Vox per sota dels 176 diputats.
A Catalunya, les enquestes territorialitzades apunten que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al país amb 18 escons, mentre que el bloc de la dreta espanyolista només sumaria 12 escons. La mitjana de les darreres vuit enquestes amb projecció territorial també donen a ERC 11 diputats i 5 a Junts, mentre que Frente Amplio quedaria amb només dos representants.
Ara bé, el creixement de l’independentisme en nombre de diputats no es traduiria en més poder polític a Madrid. Si es confirma la majoria absoluta de PP i Vox, ERC i Junts perdrien la capacitat de condicionar la investidura i l’estabilitat del govern espanyol que han exercit durant els darrers anys.
En aquest context, els escons frontera poden tenir una importància notable per determinar el pes de cada partit català, encara que no siguin suficients per capgirar les majories que dibuixen els sondeigs. Les diferències entre candidatures poden decidir qui guanya un diputat més o qui en perd un, modificar la correlació de forces entre les formacions catalanes i condicionar la seva capacitat d’interlocució. Tot plegat, a menys de sis mesos de les eleccions municipals.