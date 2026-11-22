Isabel Gemio ha disfrutado de una trayectoria profesional muy destacable, pero no siempre ha estado en primera línea mediática y ahora ha querido hablar precisamente de los años que la mantuvieron apartada. La presentadora ha tenido muchos éxitos como una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión, sí, pero también ha tenido que afrontar etapas especialmente complicadas. Ahora, ha hablado abiertamente de uno de los periodos más difíciles de su vida: cuando pasó ocho años sin trabajo. Esta pausa que la tomó por sorpresa, dice, cuando consideraba que se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, y aún hoy lo recuerda con una mezcla de tristeza e incomprensión.

La presentadora ha recuperado esta experiencia en los Premios Antena de Oro, celebrados el pasado fin de semana, cuando ha recibido un reconocimiento por su trayectoria radiofónica. Antes de la gala, en una conversación con la agencia Europa Press, Isabel Gemio ha reflexionado sobre las dificultades que tienen las mujeres para continuar trabajando a medida que se hacen mayores y ha señalado directamente el edadismo que todavía existe en el sector audiovisual: «Yo estuve ocho años sin trabajar. Quizás, si hubiera sido joven, no me habría pasado… no lo sé«.

¿Cree que hubo algún interés detrás de esta negativa a darle trabajo? Cree que no es tan importante como para pensar que había manos negras detrás: «Eso es para los políticos y la gente muy importante”. La edad es un factor que puede acabar condicionando las oportunidades profesionales, por eso, especialmente en el caso de las mujeres: «Yo estaba en el mejor momento de mi carrera y una parada no se entiende… Una parada de tantos años no se entiende, porque yo no sé hacer otra cosa«, ha confesado.

¿Qué ha explicado Isabel Gemio sobre el peor momento de su carrera? | Europa Press

Isabel Gemio denuncia el edadismo en el sector de la comunicación

Isabel Gemio también ha aprovechado la entrevista para pronunciarse sobre la discriminación por razón de edad, una cuestión que considera especialmente evidente cuando se compara la presencia de hombres y mujeres en la televisión: “Yo creo que es evidente, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de las canas, que parece una cosa pequeña, pero no lo es. No ves a mujeres con canas presentando informativos ni programas. En cambio, sí ves a hombres así”, ha señalado.

El premio que ha recibido en los Antena de Oro ha sido especialmente emotivo precisamente por todo lo que hay detrás. Tras años alejada de la primera línea profesional, la presentadora de casi 66 años ha podido recuperar una de sus grandes pasiones y ha reconocido que se siente muy afortunada por esta nueva etapa. “He pasado un desierto laboral importante y soy muy feliz haciendo la única cosa que sé hacer. Es que no sé hacer nada más. Y sobre todo la radio, que es lo que más me apasiona», ha afirmado.

También ha querido tener unas palabras de agradecimiento para las personas que han vuelto a confiar en ella: “Les agradezco mucho que hayan hecho posible que pueda estar trabajando a mi edad”. Unas declaraciones que ponen de manifiesto la cruda realidad de este sector de la comunicación.