Edurne y David de Gea están separados desde hace meses, una ruptura que habían logrado mantener lejos de los flashes de la prensa rosa… hasta ahora. Las pistas comenzaban a ser demasiado evidentes y no han podido evitar que se sepa que han decidido emprender caminos separados después de quince años juntos y una hija en común. Los rumores sobre una posible crisis sentimental llevan semanas circulando, pero ahora las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez han confirmado la noticia y han aportado detalles más concretos sobre el tema que ocupa más páginas en las revistas del corazón últimamente.

La ruptura se remontaría al final del verano y, desde entonces, Edurne estaría atravesando un momento personal «complicadísimo«. La crisis es real, ella está «destrozada» y «centrada en la hija«: «Ella está tan mal que no está capacitada para explicar esta realidad. En la última actuación no le salía ni la voz. Nos dicen que está pasando el peor momento de su vida«, insisten. Y es que aún estaría terminando de intentar asimilar una situación «a la que no se habría esperado llegar nunca».

Edurne i David De Gea, en crisi? La teoria que agafa força | Europa Press

David de Gea habría tomado la iniciativa en la ruptura con Edurne

Las periodistas catalanas también han dejado entrever que hay un episodio «especialmente triste» detrás del final de la relación de Edurne y David de Gea. Por lo que han explicado, la cantante se ha sincerado sobre el tema en un programa de televisión que se ha grabado, pero que no saben si finalmente se emitirá. «Este episodio ha pesado muchísimo en ambos», dejan caer. Se trataría de un tema «muy íntimo» y no han querido hablar abiertamente, pero dejan claro que ayuda mucho a dibujar la situación.

Otro de los detalles que han compartido es quién habría tomado la decisión de poner fin a la relación: «Sabemos que es él quien ha tomado la iniciativa, por eso Edurne se ha quedado en esta situación«. La distancia, el desgaste sentimental y este episodio doloroso que comentan habrían acabado precipitando una decisión definitiva.

No se trata de una simple crisis de pareja, dicen, sino de una ruptura con todas las letras. Estaban viviendo separados y esto no ha ayudado, sobre todo desde que el portero se trasladó a Florencia.