Edurne y David de Gea se encuentran inmersos en una grave crisis sentimental que su entorno acaba de confirmar. Después de 15 años de relación y una hija en común, saltaron todas las alarmas cuando la gente se dio cuenta de que la cantante había dejado de llevar la alianza de casada y que habían dejado de darse like mutuamente en Instagram. ¿Otra pista que hizo sospechar? Que ella llevaba una fotografía del marido y la niña en la parte trasera del teléfono y, de repente, ha desaparecido. Que ella haya reaparecido públicamente en una actuación en la que se la ha visto especialmente sensible da aún más fuerza a los rumores… y, ahora, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que la separación es real.

Así lo asegura Javi Hoyos, que ha podido hablar con amigos del matrimonio que dan más detalles sobre este mal momento que atraviesan. Ella estaría «destrozada«, según dicen: «Edurne está especialmente sensible«. A la artista no le gusta hablar de su vida, pero desde su entorno trasladan que la crisis es «real»: «Ahora mismo, ella está centrada en su hija».

Edurne, muy afectada en la última aparición pública

Se había dicho que Edurne estaría coqueteando con otro chico, pero los amigos lo niegan tajantemente: «Ella no está ligando con nadie y, de hecho, eso es lo último en lo que piensa ahora mismo… No tiene intención de conocer a nadie ni a corto ni a largo plazo«. Edurne está centrada «en la situación que está viviendo» y, por tanto, esas informaciones sobre su vida sentimental serían «absolutamente mentira».

En la actuación que hizo ayer mismo, Edurne se mostró «especialmente tocada» si hacemos caso a la sensación con la que se quedaron los fans que la vieron en directo. Ella misma, aunque no ha querido confirmar ni desmentir la ruptura con David de Gea, sí ha reconocido que reencontrarse con el público y sentir su calor le ha venido muy bien: «Ayer fue una cura para el alma reencontrarme con todos vosotros. Sentí la energía que me enviabais y os la devolveré por 1000 en el próximo disco, que será el más personal de mi carrera».

Edurne, sin la alianza de casada en el escenario | Instagram

Una situación complicada de la que no han querido comentar nada con la prensa, pero que parece cada vez más confirmada.