Edurne i David de Gea es troben immersos en una greu crisi sentimental que el seu entorn acaba de confirmar. Després de 15 anys de relació i una filla en comú, van saltar totes les alarmes quan la gent a adonar-se que la cantant havia deixat de dur l’aliança de casada i que havien deixat de fer-se like mútuament a Instagram. Una altra pista que va fer sospitar? Que ella duia una fotografia del marit i la nena a la part de darrere del telèfon i, de sobte, ha desaparegut. Que ella hagi reaparegut públicament en una actuació en la que se l’ha vist especialment sensible dona encara més força als rumors… i, ara, fonts properes a la parella ha confirmat que la separació és real.
Així ho assegura Javi Hoyos, que ha pogut parlar amb amics del matrimoni que donen més detalls sobre aquest mal moment que travessen. Ella estaria “destrossada“, pel que diuen: “Edurne està especialment sensible“. A l’artista no li agrada parlar de la seva vida, però des del seu entorn traslladen que la crisi és “real”: “Ara mateix, ella està centrada en la seva filla”.
Edurne, molt afectada en l’última aparició pública
S’havia dit que Edurne estaria flirtejant amb un altre noi, però els amics ho neguen taxativament: “Ella no està lligant amb ningú i, de fet, això és l’últim en què pensa ara mateix… No té intenció de conèixer ningú ni a curt ni a llarg termini“. Edurne està centrada “en la situació que està vivint” i, per tant, aquestes informacions sobre la seva vida sentimental serien “absolutament mentida”.
En l’actuació que va fer ahir mateix, Edurne va mostrar-se “especialment tocada” si fem cas a la sensació amb què van quedar-se els fans que la van veure en directe. Ella mateixa, encara que no ha volgut confirmar ni desmentir la ruptura amb David de Gea, sí que ha reconegut que retrobar-se amb el públic i sentir la seva escalfor li ha anat molt bé: “Ahir va ser una cura per a l’ànima retrobar-me amb tots vosaltres. Vaig sentir l’energia que m’enviàveu i us la retornaré per 1000 en el pròxim disc, que serà el més personal de la meva carrera”.
Una situació complicada de la que no han volgut comentar res amb la premsa, però la que sembla cada vegada més confirmada.