Àngels Barceló ha reaparecido en una entrevista muy sorprendente en TVE que sirve para descubrir más detalles de su salida de la cadena SER. La catalana ha sido una de las voces más reconocidas de la radio española y, por eso, sorprendió tanto que decidiera despedirse de sus oyentes. Después de 21 años en Hoy por hoy, el pasado junio reveló que había decidido cerrar este capítulo. Su marcha estuvo rodeada de un enigma del que, ahora, se resuelve algún interrogante más. Ha hablado de ello en El perro andaluz, el programa de La 1 donde ha dejado claro que se trata de una decisión muy meditada.

«Necesitaba pasar mi duelo. He dado los mejores años de mi vida y aún no he terminado de pasar el duelo, pero ya puedo hablar de todo lo que supuso aquella decisión«, ha comenzado. La pregunta era obligada: ¿decidió marcharse ella o la echaron? Ahora, por fin, ha sido sincera: «No quisieron que continuara… La SER nunca me ofreció la renovación«. Ella es de esas que prefiere no tener un contrato de larga duración y, por eso, la cadena le renovaba el contrato año tras año. En esta ocasión, sin embargo, nadie se preocupó por pedirle que continuara una temporada más.

El programa tenía unas cifras de audiencia buenísimas, por lo que le extrañó que ligaran su posible continuidad a un «giro» del programa muy exagerado: «Nunca habíamos conseguido unas cifras como aquellas y me pidieron que cambiara radicalmente el programa. No lo entendí«. Me pedían «pluralidad«, pero nunca me explicaron qué querían decir con eso, de modo que hubo un desacuerdo que terminó con mi marcha. Yo entendí que se trataba de incorporar más voces diferentes, pero ya había introducido… no nos entendimos«.

Àngels Barceló comenta què hi ha darrere de la seva marxa de la SER | TVE

Àngels Barceló habla de las reuniones «desagradables» con la SER

Ha sorprendido que Àngels Barceló reconozca que vivió momentos muy complicados: «Fueron reuniones muy duras y en algunos momentos muy desagradables«. Ella no es una periodista muy dócil, así que no quiso ceder: «Cuando llevas muchos años de carrera y estás al frente de un programa que funciona, es difícil que te quieran hacer ir por el camino que tú no quieres seguir».

La periodista no estaba dispuesta a callar nada sobre su polémica salida y, por eso, ha continuado revelando más detalles: «Soy una persona incómoda para la derecha. Hay una evidencia, y es que Alberto Núñez Feijóo solo vino una vez a Hoy por hoy mientras yo estaba. Después no volvió nunca más, ni tampoco otros miembros del PP«, ha asegurado. En cualquier caso, la situación cambió cuando ella se fue: «Y tan pronto como me fui, ha ido a Hoy por hoy. Soy una persona incómoda para la derecha, y bien orgullosa que estoy de ello», ha declarado.

Cree que el posible cambio de gobierno de las próximas elecciones ha tenido que ver: «Es evidente que yo no podía continuar en el lugar donde estaba. Ante un cambio de gobierno, yo continuaría al frente del primer programa de la radio española. Imagínate que Alberto Núñez Feijóo es presidente del gobierno español y no va a la emisora más escuchada de España. Es un poco complicado».

La periodista se sincera en una entrevista a TVE

Ahora ha decidido apartarse de la primera línea informativa, pero no niega haber tenido «conversaciones» con otros medios de comunicación. Habrá que esperar para ver dónde acaba.