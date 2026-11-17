Toda la familia de los Borbones está pendiente de la evolución de Margarita, la hermana de Juan Carlos, que ha tenido que ser ingresada en el hospital a los 87 años. En estos momentos, han informado a la prensa que la aristócrata se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gregorio Marañón de Madrid a consecuencia de una infección grave. El rey emérito español estaría «muy angustiado«, tal como confirman en Vanitatis, y estaría llamando a su sobrina «cada día y sin parar» para conocer de primera mano cómo se encuentra su querida hermana.

Los dos hermanos siempre han mantenido una relación muy estrecha y, por ese motivo, el ingreso de Margarita le ha afectado especialmente. De momento, continúa en Abu Dabi y no tiene previsto desplazarse a España para visitarla. Las últimas informaciones sobre su recuperación son esperanzadoras y dicen que está respondiendo bien al tratamiento. O, al menos, eso es lo que ha trasladado su hija a la prensa que se ha congregado a las puertas del centro hospitalario. La prima de Felipe de Borbón, María Zurita, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a pesar de reconocer que su madre aún está bastante debilitada.

«Está reaccionando bien a la medicación y parece que está saliendo». Sin embargo, aún no hay una fecha prevista para el alta hospitalaria: «Aún le queda un rato. No sabemos de qué ha sido la infección y qué le ha provocado«, ha admitido. Sobre cómo se encuentra físicamente, ha sido bastante clara: «Está flojita, la pobre«.

Margarita de Borbó habría ayudado a la hija | Europa Press

Otro susto para Margarita de Borbón

Este ingreso hospitalario ha vuelto a poner el foco en la salud de Margarita de Borbón, que en sus últimas apariciones públicas ya había dejado ver algunas dificultades de movilidad. No es, además, la primera vez que tiene que pasar unos días en el hospital por un problema respiratorio. En octubre de 2025 estuvo ingresada durante diez días a causa de una neumonía.

La duquesa de Soria cuenta con el apoyo constante de su hija, con quien mantiene una relación muy especial. María Zurita, empresaria y traductora de formación, se hizo más conocida para el gran público a raíz de su participación en MasterChef Celebrity en 2022. En 2018 fue madre de su único hijo, Carlos, una llegada que convirtió a Margarita en una abuela muy presente y que supuso una gran alegría para la familia.

Ahora, mientras continúa recuperándose en el hospital, sus familiares esperan que la respuesta favorable a la medicación permita dejar atrás este nuevo susto. Especialmente Juan Carlos, que, a pesar de la distancia, sigue cada día la evolución de su hermana.