Juan Carlos de Borbón ha tomado dos decisiones muy significativas que demuestran cómo se encuentra. La primera tiene que ver con su destino más inmediato, que no será España, aunque cada vez sea más habitual verlo por allí. Según informa gente de su entorno, el rey emérito ha decidido posponer su próxima visita para evitar que su presencia coincida con un momento político especialmente delicado: la campaña electoral y las elecciones generales del 29 de noviembre. Una decisión que, según las personas que lo conocen, no tiene nada que ver con su estado de salud, que aseguran que es «muy bueno«.

El padre de Felipe de Borbón se encuentra estos días en los Emiratos Árabes Unidos, donde trabaja con Laurence Debray, la escritora que lo ayudó a elaborar sus memorias. Ambos están ultimando los últimos detalles de la nueva edición del libro, que llegará a las librerías en formato de bolsillo el 11 de noviembre e incorporará un anexo con los discursos que el emérito pronunció al recibir dos premios en Francia.

Su ausencia de España, por tanto, respondería a una decisión meditada. Según las informaciones publicadas por Vanitatis, Juan Carlos prefiere «mantenerse al margen» de las citas políticas de gran trascendencia para no interferir en el debate público. Ya lo habría hecho en otras ocasiones y, ahora, esperaría a que pasen las elecciones y se conozca quién ocupará la presidencia del Gobierno antes de plantearse un nuevo viaje. La posible ausencia de Juan Carlos en las próximas regatas de Sanxenxo, previstas para mediados de noviembre, es una de las consecuencias más inmediatas de esta decisión.

Los planes de Juan Carlos para su libro de memorias

Mientras espera el momento adecuado para volver a España, el Borbón está centrado en el relanzamiento de Reconciliación. El libro, publicado hace casi un año, continúa siendo uno de los superventas de Planeta, con cerca de 300,000 ejemplares vendidos, una cifra destacada dentro del sector editorial. La obra ya se ha traducido al árabe y la versión inglesa está a punto de publicarse. Según su entorno, ninguno de los dos se ha hecho millonario con las memorias, aunque han cobrado por el trabajo realizado. No ha trascendido, sin embargo, la cantidad exacta que han percibido por la publicación.

Juan Carlos quería tener un papel en el quincuagésimo aniversario del inicio de la democracia en España, ya que le habría «dolido mucho» que no le dejaran participar en ninguno de los actos oficiales organizados para conmemorarlo. Las memorias fueron, en cierta manera, su manera de intervenir en el debate público sin tener que ocupar un lugar central en las celebraciones institucionales. Ahora se sabe que el emérito había preparado un acto de presentación en Madrid con una cincuentena de invitados y figuras destacadas como Felipe González. La iniciativa, sin embargo, se tuvo que cancelar tras recibir peticiones «de las altas instancias» para que no se llevara a cabo.

Juan Carlos de Borbón publicará una nueva versión de su libro de memorias | Europa Press

¿Otro libro de Juan Carlos en las librerías?

Paralelamente, sigue pendiente de la publicación del libro que el periodista Carlos Herrera ha escrito sobre su figura tras varias entrevistas. La obra de su amigo está terminada, pero continúa guardada en un cajón a la espera del momento oportuno para llegar al mercado. Se trata de un libro de carácter político, centrado en la Transición y el golpe de estado del 23-F y el papel que tuvo Juan Carlos en ambos episodios. Entre las posibles fechas para publicarlo, dicen, estaría su noventa aniversario o un eventual cambio de Gobierno.

De momento, sin embargo, el padre de Felipe de Borbón continúa instalado en Abu Dhabi y no parece tener prisa por volver. Si se cumplen los pronósticos de su entorno, la política marcará el calendario de su regreso y habrá que esperar hasta enero para volverlo a ver en España.