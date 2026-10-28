Joan Carles de Borbó ha pres dues decisions molt significatives que demostren com es troba. La primera té a veure sobre el seu destí més immediat, que no serà Espanya encara que cada vegada sigui més habitual veure’l per allà. Pel que informa gent del seu entorn, el rei emèrit ha decidit ajornar la seva pròxima visita per evitar que la seva presència coincideixi amb un moment polític especialment delicat: la campanya electoral i les eleccions generals del 29 de novembre. Una decisió que, segons les persones que el coneixen, no té res a veure amb el seu estat de salut, que asseguren que és “molt bo“.
El pare de Felip de Borbó es troba aquests dies als Emirats Àrabs Units, on treballa amb Laurence Debray, l’escriptora que el va ajudar a elaborar les seves memòries. Tots dos estan enllestint els últims detalls de la nova edició del llibre, que arribarà a les llibreries en format de butxaca l’11 de novembre i incorporarà un annex amb els discursos que l’emèrit va pronunciar quan a rebre dos premis a França.
La seva absència d’Espanya, per tant, respondria a una decisió meditada. Segons les informacions publicades per Vanitatis, Joan Carles prefereix “mantenir-se al marge” de les cites polítiques de gran transcendència per no interferir en el debat públic. Ja ho hauria fet en altres ocasions i, ara, esperaria que passin les eleccions i es conegui qui ocuparà la presidència del Govern abans de plantejar-se un nou viatge. La possible absència de Joan Carles a les pròximes regates de Sanxenxo, previstes per a mitjans de novembre, és una de les conseqüències més immediates d’aquesta decisió.
Els plans de Joan Carles per al seu llibre de memòries
Mentre espera el moment adequat per tornar a Espanya, el Borbó està centrat en el rellançament de Reconciliación. El llibre, publicat fa gairebé un any, continua sent un dels supervendes de Planeta, amb prop de 300.000 exemplars venuts, una xifra destacada dins del sector editorial. L’obra ja s’ha traduït a l’àrab i la versió anglesa està a punt de publicar-se. Segons el seu entorn, cap dels dos s’ha fet milionari amb les memòries, tot i que han cobrat per la feina feta. No ha transcendit, però, la quantitat exacta que han percebut per la publicació.
Joan Carles volia tenir un paper en el cinquantè aniversari de l’inici de la democràcia a Espanya, ja que li hauria “dolgut molt” que no el deixessin participar en cap dels actes oficials organitzats per commemorar-la. Les memòries van ser, en certa manera, la seva manera d’intervenir en el debat públic sense haver d’ocupar un lloc central en les celebracions institucionals. Ara se sap que l’emèrit havia preparat un acte de presentació a Madrid amb una cinquantena de convidats i figures destacades com Felipe González. La iniciativa, però, es va haver de cancel·lar després de rebre peticions “de les altes instàncies” perquè no es dugués a terme.
Un altre llibre de Joan Carles a les llibreries?
Paral·lelament, continua pendent de la publicació del llibre que el periodista Carlos Herrera ha escrit sobre la seva figura després de diverses entrevistes. L’obra del seu amic està acabada, però continua guardada en un calaix a l’espera del moment oportú per arribar al mercat. Es tracta d’un llibre de caràcter polític, centrat en la Transició i el cop d’estat del 23-F i el paper que va tenir Joan Carles en tots dos episodis. Entre les possibles dates per publicar-lo, diuen, estaria el seu norantè aniversari o un eventual canvi de Govern.
De moment, però, el pare de Felip de Borbó continua instal·lat a Abu Dhabi i no sembla tenir pressa per tornar. Si es compleixen els pronòstics del seu entorn, la política marcarà el calendari del seu retorn i caldrà esperar fins al gener per tornar-lo a veure a Espanya.