Tota la família dels Borbons està pendent del l’evolució de Margarita, la germana de Joan Carles, que ha hagut de ser ingressada a l’hospital als 87 anys. En aquests moments, han informat a la premsa que l’aristòcrata es troba a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid a conseqüència d’una infecció greu. El rei emèrit espanyol estaria “molt angoixat“, tal com confirmen a Vanitatis, i estaria trucant la seva neboda “cada dia i sense parar” per conèixer de primera mà com es troba la seva estimada germana.
Els dos germans sempre han mantingut una relació molt estreta i, per aquest motiu, l’ingrés de Margarita l’ha afectat especialment. De moment, continua a Abu Dhabi i no té previst desplaçar-se fins a Espanya per visitar-la. Les últimes informacions sobre la seva recuperació són esperançadores i diuen que està responent bé al tractament. O, almenys, això és el que ha traslladat la seva filla a la premsa que s’ha congregat a les portes del centre hospitalari. La cosina de Felip de Borbó, María Zurita, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat tot i reconèixer que la seva mare encara està força debilitada.
“Està reaccionant bé a la medicació i sembla que n’està sortint”. Ara bé, encara no hi ha una data prevista per a l’alta hospitalària: “Encara li queda una estona. No sabem de què ha estat la infecció i què li ha provocat“, ha admès. Sobre com es troba físicament, ha estat força clara: “Està fluixeta, la pobra“.
Un altre ensurt per a Margarita de Borbó
Aquest ingrés hospitalari ha tornat a posar el focus en la salut de Margarita de Borbó, que en les seves últimes aparicions públiques ja havia deixat veure algunes dificultats de mobilitat. No és, a més, la primera vegada que ha de passar uns dies a l’hospital per un problema respiratori. L’octubre del 2025 va estar ingressada durant deu dies a causa d’una pneumònia.
La duquessa de Sòria compta amb el suport constant de la seva filla, amb qui manté una relació molt especial. María Zurita, empresària i traductora de formació, es va fer més coneguda pel gran públic arran de la seva participació a MasterChef Celebrity el 2022. El 2018 va ser mare del seu únic fill, Carlos, una arribada que va convertir Margarita en una àvia molt present i que va suposar una gran alegria per a la família.
Ara, mentre continua recuperant-se a l’hospital, els seus familiars esperen que la resposta favorable a la medicació permeti deixar enrere aquest nou ensurt. Especialment Joan Carles, que, tot i la distància, segueix cada dia l’evolució de la seva germana.