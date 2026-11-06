Pilar Eyre escriu de la família reial espanyola des de fa un munt d’anys, una trajectòria llarga que li permet dir amb rotunditat que la premsa no és lliure d’opinar sobre ells. Ella mateixa ha experimentat la censura de primera mà, la que confessa que encara pateix quan vol dir segons quines coses de Felip i Letícia. A El matí de Catalunya Ràdio li han donat via lliure per xerrar i això ens ha permès conèixer detalls d’una pràctica totalment escandalosa: “Joan Carles de Borbó tenia un poder molt més fàctic amb els mitjans de comunicació, això és veritat. Tots sabíem què feia i no ho podíem dir… Ara bé, també és molt potent la censura que hi ha al voltant dels reis actuals. Hi ha molts mitjans que t’adverteixen que pots dir el que vulguis de Joan Carles i Sofia, però no de Felip i Letícia“.
I la cronista catalana sap de què parla, tenint en compte que -casualitat o no- rep una inspecció d’Hisenda any rere any des que va publicar un llibre sobre la reina emèrita: “Aquest és el gran problema que tenim els qui ens dediquem a això“. A ella, de fet, li ha arribat que a la Zarzuela l’anomenen la bèstia i la mosca collonera: “Entenc que em tinguin mania, però em sembla una mica lleig que facin servir aquests apel·latius”. Doncs pitjors els caurà encara, ja que Pilar Eyre acaba de publicar un llibre anomenat Sucesión en el qual dona detalls de la seva relació de parella.
Com és realment el matrimoni? Fan vida de parella o cadascú té les seves relacions extramatrimonials com ja feien Joan Carles i Sofia? Pilar Eyre és de les que creu que, en realitat, han arribat a un pacte de continuar “treballant” junts com a reis però sense una història d’amor al darrere: “Formen un gran equip de feina, fa 22 anys junts i treballen bé. Però sé que hi ha hagut moltes tempestes en aquesta parella, hi ha hagut moments amb separació en els quals ella va marxar per la seva banda. Crec que són únicament un equip de feina i que cadascú té la seva vida”. Un indicatiu de qui porta els pantalons? Que l’altre dia Letícia fos l’única que va atrevir-se a dir a Felip que s’havia equivocat en el discurs de condol a l’accident de tren d’Urda: “El va mirar amb cara d’indignada, tot pensant que només tenia una feina i l’havia fet malament”.
Ha sorprès que digui que Felip és tan “faldiller” com el seu pare, ja que no se li coneix -encara- cap aventura sentimental. Ella diu que l’època més activa va arribar abans de casar-se amb Letícia, quan tenia una agenda “impressionant” i un book ple de models internacionals: “És un mujeriego increïble, però d’un altre estil molt més discret que Joan Carles“. Letícia estaria molt decebuda amb el seu matrimoni, un Felip de qui va enamorar-se “profundament” i amb qui estava totalment convençuda que podien canviar la institució des de dins: “Ràpidament va adonar-se, però, que no podria ni tan sols decidir el dissenyador del seu vestit de núvia”. Ella, que era ambiciosa i li encantava la seva feina, va haver de deixar-ho tot i va passar els últims mesos abans de l’enllaç “totalment deprimida” i “amb ganes d’engegar-ho tot a rodar“.
Els sis mesos “més terribles” de Joan Carles de Borbó
I no podem obviar tot el que explica sobre els sis mesos més complicats de Joan Carles de Borbó: “Els sis mesos previs a l’abdicació van ser terribles per a ell“. Els problemes van començar el dia de la Pasqua Militar, quan Joan Carles va arribar “de ressaca” i va llegir molt malament el discurs de cada any. Gràcies a Pilar Eyre sabem que havia passat la nit prèvia a Londres amb la seva amant, Corinna, amb qui hauria estat bevent “molt” fins a altes hores de la matinada: “No va ajudar que la boira fes que el seu vol s’endarrerís vuit hores, les que va passant bevent més a la zona VIP de l’aeroport”. La premsa va criticar molt aquella intervenció, en la qual se’l va veure perjudicat i balbucejant molt, i va començar a dir-se que hauria d’abdicar.
I, a partir d’aquí, sis mesos negres en els quals va arribar a entrar al despatx de Felip “cridant com un boig” mentre li deia que es “fotessin” ell i “l’asturiana” perquè no pensava abdicar mai. Uns dies després entraria plorant mentre li reconeixia que el millor per a la institució era que s’apartés… I el més fort, que segons Pilar Eyre el que més li preocupava de tot plegat era que Corinna el deixés quan abdiqués.
Joan Carles de Borbó estava enamoradíssim de Corinna, fins al punt que un dia va reunir els fills en un restaurant i els va deixar clar que la seva intenció era casar-se amb ella: “Estava absolutament boig d’amor per ella i crec que, encara avui, ho deixaria tot si ella li digués de tornar. Joan Carles ha arribat a fer autèntiques bajanades per continuar amb ella, tan fortes que encara no me les crec“, ha deixat anar Pilar Eyre en antena. Han estat molts anys fent vida de parella i tota mena de personatges il·lustres en poden donar fe, ja que era ella qui els rebia en els sopars que organitzaven a la casa en la que convivien realment quan tothom creia que continuava vivint amb Sofia.
Una Pilar Eyre amb ganes de xerrar que continua traient a la llum les intimitats que la família reial no vol que es coneguin. El següent pas? Intentar que facin una sèrie sobre un dels seus llibres més icònics, el de La soledad de la reina. Una televisió alemanya li ha comprat els drets i la sorpresa és que Leticia Dolera estaria treballant en el seu guió. Si aconseguirà veure la llum o no, diu que ho decidirà la “mà negra” que la persegueix.