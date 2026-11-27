Letícia té una debilitat pels productes ecològics, l’alimentació conscient i els hàbits saludables… o, almenys, això s’havia dit sempre. Doncs bé, ara aquesta teoria agafa força perquè diversos testimonis se l’han trobat a BioCultura, a Madrid, on ha fet una aparició sorpresa quan creia que ningú no la veuria. Allà, ha acabat omplint la seva particular cistella de la compra amb alguns productes ben curiosos que, evidentment, la gent s’ha afanyat a comentar amb la premsa. I és que, més enllà de passejar pels diferents estands i interessar-se per les novetats del sector, la dona de Felip de Borbó no ha marxat amb les mans buides.
De tant en tant, Letícia sorprèn amb plans que no formen part de la seva agenda oficial. La seva presència no estava anunciada, però, com era d’esperar, no ha passat desapercebuda. Diversos assistents han compartit a les xarxes socials fotografies amb ella i han explicat com ha estat la trobada. Un dels més entusiasmats ha estat l’entrenador Endika Montiel, especialista en alimentació conscient, que ha tingut l’oportunitat de retrobar-se amb ella un any més. Segons ha explicat, Letícia s’ha mostrat molt propera, ha agraït la seva tasca divulgativa i fins i tot coneixia els problemes que havia tingut amb el seu compte d’Instagram. El més curiós del que diu, però, és el que sap que ha comprat en aquesta fira.
Les compres més curioses i sostenibles de Letícia
Com dèiem, ha estat el mateix Endika qui ha revelat quins productes han despertat l’interès de la monarca i que han acabat a les seves mans. I la selecció és, si més no, curiosa. Entre les adquisicions hi ha unes ulleres de protecció lumínica, pensades per protegir els ulls de l’exposició a determinats tipus de llum. Però això no és tot, ja que Letícia també s’ha interessat pel col·lagen, un suplement molt popular en les rutines de benestar, així com per un desodorant sense alumini i una pasta de dents sense fluor.
Quatre productes que dibuixen força bé les seves prioritats quan es tracta de cuidar-se: des de la salut bucodental fins a la protecció ocular, passant per la cosmètica i els complements alimentaris. Una llista que deixa força clar que, quan es tracta de fer la compra, Letícia té molt presents els seus hàbits saludables.
La reina també ha visitat l’estand de TicSilver, una marca d’artesania que ha compartit la seva alegria per retrobar-se amb ella. La seva responsable, Elisabeth Gómez, ha explicat que és el cinquè any consecutiu que Letícia s’acosta a conèixer la seva feina. Una visita que, malgrat repetir-se, continua sent molt especial per als petits artesans.
En definitiva, una tarda de compres força diferent de la que podria protagonitzar qualsevol altra persona. A la cistella de Letícia no hi han faltat ni el col·lagen ni el desodorant sense alumini, però tampoc unes ulleres de protecció lumínica. Una llista de la compra que diu molt dels seus interessos personals més curiosos.