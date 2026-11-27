Era un combat important, i a fe de Déu que s’ha notat. Confrontaven els quatre líders espanyols que tenen opcions d’ocupar la Moncloa després de les eleccions del 29 de novembre. En concret, l’actual president de l’Estat, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el cap de files de Vox, Santiago Abascal, i la lideressa de Frente Amplio, Ada Colau. El debat ha arribat un dia abans de tancar la intensa campanya electoral, amb la conxorxa de la dreta extrema i extrema dreta agraciada amb les enquestes i un repunt de les enquestes les esquerres espanyols així com una bossa d’indecisos que podrien donar la volta als pronòstics d’un factible retorn de l’espanyolisme de dretes a la Moncloa.
El debat ha estat agre entre els dos grans blocs. Sánchez ha pogut comptar amb una defensa central especialment incentivada com Colau que ha estat hàbil buscant l’atac directe i ha deixat el camp segur al candidat socialista. Abascal ha hagut de rebaixar el seu to habitual quan la moderadora, Maria Casado, l’ha avisat que era un debat i no un lloc per insultar. Feijóo ha intentat mantenir l’atac del cara a cara, però a diferència de Sánchez -que ha comptat amb una col·laboració intel·ligent de Colau- el seu soci, Abascal, no ha pogut entrar en el debat més enllà dels atacs personals i els problemes de la immigració.
Feijóo ha tret la bala de plata tot assegurant que dimitirà si perd les eleccions del 29-N i ha reptat a Sánchez, a dir si està disposat a fer el mateix. “Vostè o jo presidirem el govern, si perd dimitirà i deixarà l’aforament? Jo sí”. Sánchez, en el seu minut d’or ha demanat el vot per aturar la dreta perquè si bé tenen tot el poder no ho tenen tot, com per exemple, el vot. Així que ha reclamat als ciutadans apostar-ho tot al “roig” aquest diumenge. Catalunya no ha estat ni convidada en el debat més enllà per mencionar les propostes d’habitatge o per tal que Feijóo posés en valor la sanitat pública de Madrid en contraposició a la catalana.
Habitatge i economia
El debat l’ha encetat Colau, que lluïa una bandera palestina a la solapa, esperonant a la resta de candidats a condemnar la violència masclista. Un repte que ha entomat amb entusiasme Sánchez, amb més fredor Feijóo i Abascal ho ha evitat, fet utilitzat per l’exalcaldessa per marcar territori ideològic. A continuació, ha estat el torn de l’origen de les eleccions, l’habitatge. Feijóo ha titllat la legislatura de “l’habitatge impossible” i ha anunciat una vicepresidència d’habitatge si arriba al govern. Tot i que Colau li ha recordat que quan va governar a Galícia només van fer 16 habitatges públics.
Abascal ha culpat la manca d’habitatge a la immigració. Colau l’ha esmenat preguntant-li si es referia als fons voltor que venen de l’estranger, Abascal ha titllat de voltor a Sánchez i s’ha esverat el galliner. Ha hagut de ser la moderadora que ha demanat al candidat de Vox que no insultés. Sánchez ha defensat les seves polítiques d’habitatge, però, ha deixat que Colau li fes la feina. L’habitatge ha estat el preàmbul per debatre sobre un dels grans hits de campanya, l’economia.
Colau ha tornat a marcar gols per l’esquadra deixant en silenci Feijóo amb el salari mínim interprofessional, tot recordant-li que ha votat fins a quatre vegades contra l’augment. La pilota l’ha recollida Sánchez que ha comparat “el nivell de matemàtiques de Feijóo amb el nivell d’anglès” del candidat popular. El socialista ha presumit de gestió econòmica i de nivells d’ocupació i s’ha compromès a garantir les pensions constitucionalment. En el bloc econòmic és on Abascal més ha patit quan Sánchez li ha recordat que l’ingrés mínim vital (IMV), el bo social tèrmic i les ajudes a les famílies nombroses. Precisament, Sánchez li ha dit si era mentida o no que cobrava el bo so social. Abascal li ha replicat que tenia cinc fills i hi tenia dret, o “en vol discriminar per motius ideològics?”. La resposta de Sánchez ha estat clamorosa amb una dita castellana embolicada amb la comparació de la seva figura i el seu nom amb un gos: “A otro perro con ese hueso“.
La corrupció i la immigració
Sánchez s’ha defensat amb la idea que “la corrupció zero no existeix” i s’ha vantat haver expulsat les persones del seu partit que van cometre irregularitats. “Hem demanat perdó i hem col·laborat amb la justícia, no com el PP, que té 42 causes obertes i no ha fet res. Nosaltres expulsem la corrupció i el PP la compra”, ha retret el candidat a la reelecció. Feijóo ha contraatacat anunciant una auditoria de dalt a baix” i del “saqueig” al pressupost dels espanyols. “La gent va dient que s’ha de vigilar perquè ve el PP. Doncs sí, vigileu perquè no admetré la delinqüència en el govern. S’ha acabat”, ha advertit.
Per la seva banda, Abascal ha fet una passa més enllà per opinar que la corrupció de Sánchez “ha matat” espanyols a les vies, amb l’apagada o amb la dana a la Comunitat Valenciana. “No sé com s’atreveix a estar en aquest debat”, ha conclòs assenyalant a Sánchez tot embolicant la seva figura amb la de José Luis Rodríguez Zapatero. Colau s’ha afanyat a entrar en el debat tot recordant a Feijóo que la seva seu “es va pagar amb diners d’una caixa negra”. “De veritat creu que pot venir aquí a donar lliçons? Es creu amb legitimitat per parlar de regeneració democràtica? És el líder d’un partit condemnat per corrupció i per organització criminal, que ha passat anys repartint sobres”, ha arguït. Una raó que Sánchez ha repetit.
“Calladeta”
Un dels punts més polèmics ha estat quan Colau ha collat a Feijóo respecte de la seva manera de fer política. “Com em pot parlar vostè de bona gestió quan el PP encara manté Mazón amb càrrec públic aforat, amb més de 230 víctimes mortals?”, ha preguntat socràticament l’exalcaldessa de Barcelona. Feijóo ha replicat que “bona gestió és posar-se al capdavant d’una emergència nacional i no sortir fugint de Paiporta”, i s’ha dirigit a Ada Colau emportant-se el dit a la boca: “I vostè, calladeta”.
Això ha provocat una picabaralla entre Feijóo, Ada Colau i Sánchez, ja que el candidat socialista ha retret al líder popular que parli de “calladeta” i li ha demanat “una mica de respecte”. “Quin masclisme és aquest, senyor Feijóo?”, ha preguntat Sánchez al líder del PP, que ha acusat el president del govern espanyol de “manipular” les seves paraules i ha dit que li han imputat “una qüestió” que no té res a veure.