Junts per Catalunya ha celebrat aquest dijous el míting central a Tarragona, el penúltim de campanya, amb un objectiu entre cella i cella: que Josep Maria Cruset mantingui l’escó per Tarragona que va aconseguir l’any 2023 i que en aquesta contesa electoral es disputa frec a frec amb Esquerra. La formació republicana i el seu cap de llista, Gabriel Rufián, han estat el centre de les crítiques per part dels dirigents juntaires que han intervingut. De fet, el president a l’exili i líder del partit, Carles Puigdemont, ha apel·lat directament al tradicional votant independentista d’ERC desencisat per l’acord entre la formació d’Oriol Junqueras i Podem per l’acord al qual van arribar per a les eleccions d’aquest diumenge. Puigdemont ha manifestat que “hi ha molta gent d’ERC que té Catalunya com a prioritat” i que no veu amb bons ulls que la seva opció de sempre “s’ha casat amb l’esquerra espanyola”. “Si teniu Catalunya, el català i la prosperitat com a prioritat, doneu el vostre vot a Junts per Catalunya, ara”, ha dit, reivindicant la seva formació com és el “refugi més segur per al teu vot independentista”.
Malgrat denunciar una campanya “ultraespanyolitzada”, Puigdemont ha tret pit perquè, segons ell, han aconseguit posar Catalunya i Junts al centre de la campanya electoral malgrat tots els intents de polaritzar aquesta campanya entre la dreta i l’esquerra. “Volen que triem entre la por a la ultradreta franquista i uns desastres de gestors que són els socialistes. No hi ha ningú més?”, ha preguntat, deixant clar que hi ha una opció netament catalana que es diu Junts per Catalunya. En aquest sentit, el president a l’exili ha insistit al votant indecís que “tractant-se d’Espanya, Catalunya o és a la taula o és al menú”. “I nosaltres volem ser al mig de la taula on es prenen decisions. No volem ser el menú de ningú”, ha reblat.
Per la seva banda, la cap de llista de Junts a les eleccions espanyoles del 29-N, Míriam Nogueras, ha reivindicat la figura de Cruset per la tasca que ha fet aquesta legislatura a Madrid i ha manifestat que “no hem arribat fins aquí per veure com Catalunya se’ns desfà”. “No suporten que encara siguem aquí, doncs encara som aquí i acabarem la feina”, ha sentenciat contra els discursos d’esquerres i dretes d’aquestes eleccions. “Aquestes eleccions van d’una sola cosa: Si Catalunya té veu o Catalunya queda muda”, ha reblat la candidata deixant clar que volen posar Catalunya al centre enmig de la batalla entre la dreta i l’esquerra espanyola. En aquest sentit, ha reivindicat l’amnistia com un triomf dels juntaires en la negociació amb els socialistes: “Ho va fer perquè set diputats catalans eren decisius. I perquè aquests set diputats no es van vendre”.
“El vot útil per Espanya acaba sent el vot inútil per Catalunya”
El cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruset, ha carregat contra el cap de llista d’ERC després de tres anys “fent veure que no el sentíem”. Així, el candidat ha criticat la seva “superioritat moral, el menyspreu al català i l’atac personal a Míriam Nogueras”, i ho ha fet per deixar clar que “ningú ens farà callar i menys Rufián”. “Volem que Espanya no ens governi i volem ser un país lliure com qualsevol altre”, ha sentenciat. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha manifestat que “el vot útil per a Espanya esdevé el més inútil per a Catalunya”, i ha reivindicat Junts com “l’autèntic vot útil per a Catalunya és el vot a Junts per Catalunya”. Turull ha retret a Gabriel Rufián que els titlli de “col·laboracionistes” quan el partit de Puigdemont és “el que més mal fa a la dreta i l’extrema dreta espanyola”. “Quina diferència hi ha entre ‘antes rota que roja‘ i ‘antes roja que rota‘ que està cridant Rufián?”, ha demanat, i ha celebrat que el president a l’exili “ha acabat doblegant” l’Estat.
La presidenta del grup parlamentari de Junts i “cap de l’oposició”, Mònica Sales, ha carregat contra Rufián, que malgrat portar un llaç lila al debat de TV3 no va demanar disculpes a Míriam Nogueras per com l'”ha tractat” i per “fer mofa del seu físic”. “El cartell de la Míriam Nogueras és el d’una candidata que mereix respecte, i les candidates que aplaudien a Tortosa el teu discurs. Menys lliçons i més feminisme”, ha sentenciat. Així mateix, ha apel·lat al vot indecís perquè “mentre ells dubten, Espanya no dubta mai”. “Quan es tracta de Catalunya els partits espanyols mai no fallen, sempre es posen d’acord per anar contra Catalunya”. Diumenge, votem amb el cap i amb el cor”. L’acte també ha comptat amb intervencions de l’alcaldable de Junts a l’alcaldia de Tarragona, Jordi Sendra, i l’alcalde històric de Montblanc, Josep Andreu, que ha advertit que “mai ens ha anat bé” en eleccions tan polaritzades com aquest 29-N, però ha reivindicat Junts com “l’única candidatura de matriu catalana”. “Hem de fer un últim esforç perquè Cruset torni a ser el gran diputat de Tarragona”.