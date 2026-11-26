Junts per Catalunya ha celebrado este jueves el mitin central en Tarragona, el penúltimo de campaña, con un objetivo claro: que Josep Maria Cruset mantenga el escaño por Tarragona que logró en el año 2023 y que en esta contienda electoral se disputa de cerca con Esquerra. La formación republicana y su cabeza de lista, Gabriel Rufián, han sido el centro de las críticas por parte de los dirigentes de Junts que han intervenido. De hecho, el presidente en el exilio y líder del partido, Carles Puigdemont, ha apelado directamente al tradicional votante independentista de ERC desencantado por el acuerdo entre la formación de Oriol Junqueras y Podemos por el acuerdo al que llegaron para las elecciones de este domingo. Puigdemont ha manifestado que «hay mucha gente de ERC que tiene a Cataluña como prioridad» y que no ve con buenos ojos que su opción de siempre «se haya casado con la izquierda española». «Si tenéis a Cataluña, el catalán y la prosperidad como prioridad, dad vuestro voto a Junts per Catalunya, ahora», ha dicho, reivindicando su formación como el «refugio más seguro para tu voto independentista».

A pesar de denunciar una campaña «ultraespañolizada», Puigdemont ha sacado pecho porque, según él, han conseguido poner a Cataluña y a Junts en el centro de la campaña electoral a pesar de todos los intentos de polarizar esta campaña entre la derecha y la izquierda. «Quieren que elijamos entre el miedo a la ultraderecha franquista y unos desastres de gestores que son los socialistas. ¿No hay nadie más?», ha preguntado, dejando claro que hay una opción netamente catalana que se llama Junts per Catalunya. En este sentido, el presidente en el exilio ha insistido al votante indeciso que «tratándose de España, Cataluña o está en la mesa o está en el menú». «Y nosotros queremos estar en medio de la mesa donde se toman decisiones. No queremos ser el menú de nadie», ha remarcado.

Por su parte, la cabeza de lista de Junts a las elecciones españolas del 29-N, Míriam Nogueras, ha reivindicado la figura de Cruset por la labor que ha hecho esta legislatura en Madrid y ha manifestado que «no hemos llegado hasta aquí para ver cómo Cataluña se nos deshace». «No soportan que todavía estemos aquí, pues todavía estamos aquí y terminaremos el trabajo», ha sentenciado contra los discursos de izquierdas y derechas de estas elecciones. «Estas elecciones van de una sola cosa: Si Cataluña tiene voz o Cataluña queda muda», ha remarcado la candidata dejando claro que quieren poner a Cataluña en el centro en medio de la batalla entre la derecha y la izquierda española. En este sentido, ha reivindicado la amnistía como un triunfo de Junts en la negociación con los socialistas: «Lo hizo porque siete diputados catalanes eran decisivos. Y porque estos siete diputados no se vendieron”.

Míriam Nogueras y Josep Maria Cruset, en el acto final de campaña de Junts en Tarragona / Nico Tomás / ACN

«El voto útil para España acaba siendo el voto inútil para Cataluña»

El cabeza de lista por Tarragona, Josep Maria Cruset, ha cargado contra el cabeza de lista de ERC después de tres años «haciendo ver que no lo escuchábamos». Así, el candidato ha criticado su «superioridad moral, el desprecio al catalán y el ataque personal a Míriam Nogueras», y lo ha hecho para dejar claro que «nadie nos hará callar y menos Rufián». «Queremos que España no nos gobierne y queremos ser un país libre como cualquier otro», ha sentenciado. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado que «el voto útil para España se convierte en el más inútil para Cataluña”, y ha reivindicado a Junts como «el auténtico voto útil para Cataluña es el voto a Junts per Catalunya». Turull ha reprochado a Gabriel Rufián que los tache de «colaboracionistas» cuando el partido de Puigdemont es «el que más daño hace a la derecha y la extrema derecha española». «¿Qué diferencia hay entre ‘antes rota que roja‘ y ‘antes roja que rota‘ que está gritando Rufián?», ha preguntado, y ha celebrado que el presidente en el exilio «ha acabado doblegando» al Estado.

La presidenta del grupo parlamentario de Junts y «cabeza de la oposición», Mònica Sales, ha cargado contra Rufián, que a pesar de llevar un lazo lila en el debate de TV3 no pidió disculpas a Míriam Nogueras por cómo la «ha tratado» y por «burlarse de su físico». «El cartel de Míriam Nogueras es el de una candidata que merece respeto, y las candidatas que aplaudían en Tortosa tu discurso. Menos lecciones y más feminismo», ha sentenciado. Asimismo, ha apelado al voto indeciso porque «mientras ellos dudan, España no duda nunca». «Cuando se trata de Cataluña los partidos españoles nunca fallan, siempre se ponen de acuerdo para ir contra Cataluña». Domingo, votemos con la cabeza y con el corazón». El acto también ha contado con intervenciones del candidato de Junts a la alcaldía de Tarragona, Jordi Sendra, y el alcalde histórico de Montblanc, Josep Andreu, que ha advertido que «nunca nos ha ido bien» en elecciones tan polarizadas como este 29-N, pero ha reivindicado a Junts como «la única candidatura de matriz catalana». «Debemos hacer un último esfuerzo para que Cruset vuelva a ser el gran diputado de Tarragona».