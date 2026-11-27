Junts per Catalunya aspira a volver a ser decisiva este domingo para condicionar al PSOE y para «poder garantizar los derechos de los catalanes», y se ha erigido en la piedra en el zapato de Pedro Sánchez. La cabeza de lista del partido, Míriam Nogueras, lo ha dicho este viernes después de que el cabeza de lista de los socialistas españoles ha verbalizado en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la SER que su objetivo es no volver a depender de la formación de Carles Puigdemont si puede volver a ser presidente.

En el último día de campaña, Míriam Nogueras ha recordado las palabras de Sánchez y ha manifestado que el presidente español no quiere volver a depender de los de Junts porque los socialistas «saben perfectamente que los únicos que les hemos obligado a poner la agenda catalana sobre la mesa, a sacar la agenda catalana que tenían guardada en el cajón y ponerla sobre la mesa, hemos sido nosotros». «Saben que somos los únicos que lo haremos», ha dicho, y, en alusión al papel de los republicanos, ha añadido que: «Abrazarse al PSOE ‘a cambio de nada’ no soluciona nada para los votantes de Cataluña».

Nogueras, además, ha aprovechado la ocasión para pedir el voto al independentista indeciso y ha recordado que “si no hay Junts per Catalunya, no hay agenda catalana y no hay Cataluña” porque «somos los únicos que obligamos al PSOE a poner a Cataluña en el centro». “Si hay Junts per Catalunya, hay agenda catalana, hay Cataluña y el dinero de los catalanes se quedará en Cataluña”, ha defendido la cabeza de lista de Junts.

El expresidente Artur Mas y la candidata de Junts, Míriam Nogueras, este domingo en Castelldefels / Nico Tomás / ACN

Junts cierra la campaña con Mas y Puigdemont

La formación independentista cierra la campaña esta noche en Barcelona con un acto que contará con la participación de la misma Nogueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, que hará su último mitin desde Waterloo, y el expresidente Artur Mas. El acto también contará con la participación de Josep Maria Vila d’Abadal, cabeza de lista al Senado por Barcelona, acompañado de los cabezas de lista al Congreso por Lleida, Girona y Tarragona, Isidre Gavín, Marta Madrenas y Josep Maria Cruset.