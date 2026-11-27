Junts per Catalunya aspira a tornar a ser decisiva aquest diumenge per condicionar al PSOE i per “per poder garantir els drets dels catalans”, i s’ha erigit en la pedra a la sabata de Pedro Sánchez. La cap de llista del partit, Míriam Nogueras, ho ha dit aquest divendres després que el cap de llista dels socialistes espanyols ha verbalitzat en una entrevista al programa Hoy por Hoy per la SER que el seu objectiu és no tornar a dependre de la formació de Carles Puigdemont si pot tornar a ser president.
En el darrer dia de campanya, Míriam Nogueras ha recordat les paraules de Sánchez i ha manifestat que el president espanyol no vol tornar a dependre dels juntaires perquè els socialistes “saben perfectament que els únics que els hem obligat a posar l’agenda catalana sobre la taula, a treure l’agenda catalana que tenien tancada en el calaix i posar-la damunt la taula, hem estat nosaltres”. “Saben que som els únics que ho farem”, ha dit, i, en al·lusió al paper dels republicans, ha afegit que: “Abraçar-se al PSOE ‘a cambio de nada‘ no soluciona res pels votants de Catalunya”.
Nogueras, a més, ha aprofitat l’avinentesa per demanar el vot a l’independentista indecís i ha recordat que “si no hi ha Junts per Catalunya, no hi ha agenda catalana i no hi ha Catalunya” perquè “som els únics que obliguem el PSOE a posar Catalunya al centre”. “Si hi ha Junts per Catalunya, hi ha agenda catalana, hi ha Catalunya i els diners dels catalans es quedaran a Catalunya”, ha defensat la cap de llista de Junts.
Junts tanca la campanya amb Mas i Puigdemont
La formació independentista tanca la campanya aquest vespre a Barcelona amb un acte que comptarà amb la participació de la mateixa Nogueras, el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president a l’exili, Carles Puigdemont, que farà el seu darrer míting des de Waterloo, i l’expresident Artur Mas. L’acte també comptarà amb la participació de Josep Maria Vila d’Abadal, cap de llista al Senat per Barcelona, acompanyat dels caps de llista al Congrés per Lleida, Girona i Tarragona, Isidre Gavín, Marta Madrenas i Josep Maria Cruset.