El debat a quatre ha donat als candidats l’última oportunitat per intentar guanyar el vot dels teleespectadors. En una emissió conjunta a cinc cadenes, la batussa dialectal entre Pedro Sánchez, Ada Colau, Feijóo i Abascal ha fet uns números brutals a la televisió catalana. TVE s’ha endut la part més gran del pastís amb el 22,9% de la quota de pantalla, una xifra boníssima amb 412.000 persones de mitjana darrere de la pantalla.
En segona posició, La Sexta i els 129.000 catalans més que van voler veure el debat a través de la seva cadena (amb el 7,2%). A aquest total hem de sumar el 5,8% de share de Cuatro i el 5,6% de Telecinco, amb una suma de 206.000 persones més. I, finalment, Antena 3 que ha estat l’opció menys escollida però que igualment s’ha vist en el 5,4% de les llars catalanes.
Si sumem tot aquest batibull de xifres, podem extreure’n una idea molt més clara. El debat electoral final ha atret l’atenció del 46,9% de la quota de pantalla i una mitjana de 844.000 teleespectadors. Aquest grupet de cadenes han obtingut millors resultats que TV3 en el seu propi debat, emès només un dia abans, que en clau catalana va obtenir el 22,5% del share de la nit.
Quina audiència ha fet TV3 sense el debat de les altres cadenes?
En aquesta ocasió, la televisió pública catalana no va voler emetre el debat a quatre i van mantenir la seva programació habitual dels dijous. La nit de l’humor a TV3 no va poder competir-hi i va fer números més discrets de l’habitual, com ja li va passar a Quim Masferrer i el seu El foraster per culpa del debat a vuit del passat dilluns. Aquest dijous, Polònia va quedar-se amb el 9,6% del share, mentre que Crackòvia i l’APM? van obtenir un 7,5% i un 4,7% respectivament. Unes xifres que demostren que la gran majoria de la gent encara no s’havia cansat de veure barallar-se els líders dels principals candidats a la presidència d’Espanya.
La bona notícia per a ells, que els enfrontaments dels polítics -almenys en aquest format televisiu- han acabat… fins a la següent campanya.