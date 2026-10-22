Crackòvia torna a TV3 en una segona vida que farà moltíssima il·lusió als fans d’un format que va marcar una època. El programa d’humor i sàtira esportiva que va acompanyar alguns dels anys més gloriosos del Barça amb Pep Guardiola s’estrenarà el 26 d’octubre, un dia intens futbolísticament tenint en compte que vindran del clàssic i de l’entrega de la Pilota d’Or. Nou anys després del seu final, ara el podrem veure cada dilluns a les 20:30 hores a través de la plataforma digital 3Cat.
Per ampliar-ne l’abast i arribar a públics diversos, també s’emetrà els dijous a TV3, després de Polònia en la seva nit d’humor. Serà el mateix programa que dilluns, cosa que pot fer que quedi desactualitzat en les setmanes de Champions. No els preocupa, però, o almenys així ho assegurat el director de la cadena, Sigrid Gras: “Si fa gràcia dilluns, continuarà fent gràcia dijous”.
Aquest migdia, Mourinho i Hansi Flick han ofert una roda de premsa al Spotify Camp Nou que ha estat escenari de la presentació d’aquest esperat retorn. La sorpresa ha estat l’arribada del doble de Sergio Ramos, que ha volgut fer una pregunta amb mala llet per al tècnic merengue. I que després hagi arribat l’imitador de Vinicius i s’hagi tirat a terra quan li ha donat la mà l’entrenador del Barça ha acabat de convertir aquesta conferència en un gag en directe.
“Ens agrada innovar i fer formats nous, però també estem encantats a donar una segona vida a productes que són nostres perquè hem d’aprofitar que ens acompanyen en la memòria i que continuen veient els antics i fer-ne una versió més adaptada als nous temps“, ha insistit el director de TV3. El veurem a la plataforma, a Youtube, a TV3, a les xarxes i a tot arreu: “Donem totes les opcions per no tenir excuses per no veure’l”, ha dit.
Els capítols sencers també es podran veure al canal de YouTube de 3CatHumor, 48 hores després de la publicació a la plataforma. La distribució també preveu la publicació de gags musicals al canal de YouTube de 3CatEsports, en col·laboració amb 3CatHumor. A més, hi haurà fragments i peces específiques a YouTube Shorts, Instagram i TikTok. Els personatges protagonitzaran continguts exclusius entre episodis, pensats per compartir i acostar nous espectadors al programa.
Quins futbolistes apareixeran en aquesta segona vida del Crackòvia?
El retorn de Crackòvia dona continuïtat al treball de 3Cat i Minoria Absoluta, la productora que torna a estar darrere de la preparació del programa. De fet, el repartiment reunirà actors i actrius de Polònia i de l’anterior etapa de Crackòvia amb talents emergents. L’experiència dels intèrprets que el públic ja coneix es combinarà amb noves incorporacions per donar vida als protagonistes del futbol actual.
Han anunciat que es recuperaran personatges clàssics com Cruyff i Núñez o seccions com Els Manolos i El periodismo de Pedrerol. Entre les noves paròdies hi haurà Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi i Hansi Flick, així com Vinícius, Mbappé, Cucurella i Manolo González. També hi haurà personatges del futbol femení i s’imitaran comunicadors com Gerard Romero i Maldini.
El Barça i el Reial Madrid tornaran a tenir molt protagonisme, és clar, però han insistit que també hi haurà gags d’equips catalans com l’Espanyol, el Girona i el Sabadell. De fet, el català serà l’idioma principal que faran servir els personatges.
En definitiva, una segona oportunitat per a un programa d’humor que confien que torni a tenir un llarg recorregut a la casa.